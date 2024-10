El PSOE exige a los populares que 'no blanqueen a la extrema derecha'

A juicio de Noelia de la Cruz, “es una falta de respeto absoluta” a todas aquellas mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas con la que solo pretende desviar la atención porque a lo que se viene a esta concentración es a condenar la violencia machista, a visibilizar a las mujeres asesinadas, y a no a utilizarlas para sacar un rédito político.

“Si lo que no quiere es que haya dos pancartas, lo tiene fácil, se lo ha dicho hoy el representante AHIGE, la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, en el manifiesto, recupere la concejalía de Igualdad”, ha dicho, para apuntar que “no se lo pide el Partido Socialista, se lo pide la sociedad toledana en bloque, porque lo que no se nombra, no existe”, ha explicado la portavoz socialista en declaraciones a los medios en el paseo de Sisebuto donde se ha celebrado esta mañana la concentración.

“Basta ya de blanquear a la extrema derecha, basta ya de asumir como propios sus postulados para seguir manteniéndose en el gobierno de esta ciudad”, ha manifestado Noelia de la Cruz, para pedir al alcalde Carlos Velázquez y a su concejala que “dejen de manosear la violencia de género, que deje de utilizarla como cojín para seguir sentado en la alcaldía”.

Y ha proseguido: “Las cifras son espeluznantes y las víctimas se merecen un respeto y a eso apelamos desde el Grupo Municipal Socialista”. Respeto para las tres mujeres que han perdido la vida asesinadas por sus parejas o exparejas en el mes de septiembre y respeto para las 35 mujeres víctimas de la violencia machista que han sido asesinadas en lo que va de año.

Desde el PSOE esperamos que la manipulación política que ha escenificado este martes la concejala de Asuntos Sociales no tenga eco ni cabida en la sociedad toledana.