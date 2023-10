Presentan la Fundación Gema Canales

La Fundación Gema Canales se presenta este miércoles y busca servir de inspiración a niñas, niños y familias que no puedan tener voz y ayudarles a cambiar su vida y su futuro.

Gema Canales, como consecuencia de una parálisis cerebral, no puede usar el leguaje oral. Con 6 años Gema sólo se comunicaba con un ligero movimiento de sus ojos para decir sí o no. Sus desafíos motores y de comunicación eran tan grandes que no existía una oportunidad real para avanzar en la escuela, ni tampoco en su vida social.

La solución llegó gracias a la implicación de la profesora Sol Solís y de un intenso proceso de aprendizaje. En la actualidad, Gema Canales maneja un sistema tecnológico de comunicación al que accede a través de sus ojos, y ha mejorado su realidad cotidiana.