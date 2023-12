El pleno de Toledo aprueba las cuentas para 2024 con los votos a favor de PP y Vox y el rechazo de PSOE e IU

El pleno del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado este jueves en su sesión ordinaria el proyecto de presupuestos para el año 2024, que asciende a 108.170.000 euros, con el voto a favor de PP y VOX, y el voto en contra de PSOE e IU-Podemos.

Las cuentas municipales, tal y como ha detallado el concejal de Hacienda, Juan José Alcalde, contemplan mejoras para todos los vecinos, sin incrementar la presión fiscal para los toledanos, y termina con grandes desigualdades que se producían en el Ayuntamiento entre trabajadores que realizan la misma función con la equiparación salarial de los profesores de la Escuela Municipal de Música, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa. "Este equipo de Gobierno encabezado por Carlos Velázquez, va a fomentar la actividad económica para atraer nuevas empresas, crear nuevos empleos y favorecer la cohesión y el desarrollo urbanístico de la ciudad paralizada desde hace 16 años"; ha manifestado el edil de Hacienda. Juan José Alcalde afirma que son unos presupuestos "rigurosos y prudentes para hacer de Toledo una ciudad agradable, accesible y más atractiva para vivir".

PATRONATOS Y GASTOS

El concejal de Hacienda ha recordado que, por primera vez, los presupuestos del Ayuntamiento de Toledo incluyen un Plan Anual de Subvenciones para garantizar la transparencia y la publicidad y ha detallado que las cuentas municipales recogen un incremento presupuestario del 4,57% en los patronatos. Así, el presupuesto del Patronato de Música asciende a 1.050.000 euros; el del Patronato del Teatro de Rojas a 1.800.000 euros; el del Patronato Municipal de Deportes supera los 6,3 millones de euros y el de Turismo alcanza los 597.660 euros.

Además, Alcalde ha recordado que el capítulo de personal se incrementa un 2,98% debido a varios aspectos; entre ellos, el compromiso con los bomberos para impulsar el C1; la ampliación de la plantilla de servicios sociales para desempeñar con fondos propios actividades que antes realizaban empresas privadas; o la incorporación de más personal en el área de planeamiento urbanístico para dar salida a casi 1.000 licencias, que además reportarán mayores ingresos a las arcas municipales. En total, el capítulo 1 representa un 32,25% de la estructura de gastos del Ayuntamiento.

INVERSIONES

El concejal de Hacienda ha detallado además, que el presupuesto del 2024 incluye "un capítulo inversor que responde a las necesidades reales de la ciudad de Toledo y al compromiso del nuevo equipo de Gobierno de sacar adelante un Plan de Ordenación Municipal". Alcalde ha recordado que las cuentas municipales incluyen inversiones para mejorar edificios municipales, las instalaciones deportivas; la construcción de un nuevo campo de fútbol; la ejecución de un plan de arbolado o una partida para eliminar los puntos de contaminación al río Tajo. Además, se incrementan también las partidas en Cultura y Juventud.

"Es un presupuesto riguroso y van a votar que no a incrementar las subvenciones a las asociaciones vecinales; van a votar que no a más participación; van a votar que no a nuevas infraestructuras deportivas; van a votar que no a un plan de arbolado necesario; van a votar que no a la lucha contra la contaminación del río Tajo; van a votar que no a una partida para ayudar a pymes y autónomos afectados por la DANA"; ha lamentado el edil de Hacienda. Por último, Juan José Alcalde ha asegurado que este presupuesto es bueno para la ciudad y para los toledanos". Tras su aprobación inicial, el proyecto de presupuestos se publicará mañana en el Boletín Oficial de la Provincia y volverá al pleno para su aprobación definitiva.

EL PSOE VE "UN FRAUDE" EN LAS CUENTAS

Durante el debate en el pleno, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha denunciado que estos presupuestos "son un fraude" porque no bajan "ni un solo" impuesto ni tasa, sino que las suben, y no recogen ninguna inversión nueva para la ciudad, demostrando que "son unas cuentas perezosas e improvisadas que no dan respuesta a las necesidades de los toledanos y toledanas". De la Cruz ha señalado que Velázquez ha "mentido" a los vecinos de Toledo puesto que "no solo no habrá bajada de impuestos, ni si quiera la gratuidad de los autobuses en horas punta, una de sus medidas estrella que ha resultado ser un fraude, sino que el 2024 traerá a los toledanos y toledanas una subida del recibo del agua y de alcantarillado y un incremento de las tasas para todos aquellos que quieran hacer deporte en las instalaciones municipales".

Del mismo modo, De la Cruz ha denunciado que en el presupuesto de Velázquez no recoge ninguna de las inversiones que prometió en campaña, "de ustedes los toledanos no pueden esperar nada", ha dicho para pedir al Gobierno de PP-VOX que al menos ejecuten lo que el Ejecutivo socialista dejó presupuestado y proyectado y, por supuesto, que no pierdan los Fondos Europeos que consiguió el Gobierno de Milagros Tolón para la ciudad, 30 millones de euros.

En su intervención en el Pleno del Ayuntamiento, Noelia de la Cruz ha querido dejar claro que muchas de las inversiones proyectadas por PP-Vox están sujetas a la venta de terrenos al contrario de lo que dijo el Velázquez en rueda de prensa. Así, afirma que dejan en el aire la partida de los Presupuestos Participativos con inversiones para los barrios, la construcción del campo de futbol Carlos III, las instalaciones deportivas o el estudio del POM. "Una vez más sus hechos, les delatan". Además, tal y como ha explicado De la Cruz, "tendrán que explicar a los mayores de Toledo que no quieren que tengan más talleres y a los jóvenes que no han querido aumentar su presupuesto para una mejor inserción laboral. También tendrán que explicar a las mujeres de Toledo que miran hacia otro lado cuando hablamos de protegerlas y de su seguridad".

VOX CREE QUE SON "EQUILIBRADOS Y REALISTAS"

De su lado, la presidenta del Grupo Municipal Vox y vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, ha definido los presupuestos municipales para 2024, como "equilibrados, realistas y aprobados dentro del plazo legal establecido", que, además, "reducen el gasto político, duplican las becas y dan respuesta a reivindicaciones históricas de los bomberos, que podrán promocionar al C-1 o de los profesores de la Escuela de Música, que por primeva vez tendrán un sueldo acorde a su cualificación profesional". Cañizares, durante su primera intervención en el pleno de este jueves, ha destacado algunas de las medidas que incluyen los presupuestos, como inversiones para el Plan de Arbolado, partidas para eliminar los vertidos en el río Tajo y, "por fin", la comunicación entre los barrios de Azucaica y el Polígono", además de una línea de ayudas de 150.000 euros destinadas a empresas y autónomos que sufrieron importantes daños por la DANA y una partida para adquirir equipos de seguridad para la policía local.

También ha valorado que se cuente con "presupuesto real para comenzar la redacción de un POM, tras décadas de inacción de gobiernos socialistas" y, en otro orden de cosas, ha destacado que todas estas inversiones "y muchas más", se llevarán a cabo "congelando impuestos y tasas, a pesar de la herencia recibida del anterior equipo de Gobierno, que ha estado ocupando sus sillones durante ocho años". Finalmente, ha preguntado a los socialistas "qué legado han dejado a la ciudad de Toledo, cuántas obras de enjundia, infraestructuras, viviendas sociales, parques, viales, han construido. Quizás el cuartel de la guardia civil o de la policía local. Ah, no, que no se han hecho en estos ocho años. Tal vez su obra maestra hayan sido los dos bloques de viviendas de lujo de Santa Teresa", ha precisado.