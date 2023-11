Piden que los servicios del Patronato Deportivo no se privaticen

"El pliego de condiciones aprobado con los votos de PP y Vox contratará la reparación de averías eléctricas comunes, el pintado de determinados lugares del PDM, revisión de aparatos sanitarios, revisión de suelos de madera o reparaciones de cisternas, sin querer entender ambos partidos que ya tenemos plantilla municipal que es más que capaz de hacer estos trabajos", ha manifestado Txema Fernández.

Además, se contratará a un jardinero general con una jornada de 1988,5 horas al año para responsabilizarse de trabajos que también hacer nuestros jardineros y jardineras, pero en este caso se permite contratar, con el visto bueno de PP y Vox, en régimen de esclavitud, ya que se contrata a una persona para trabajar de lunes a domingo en jornada de mañana y tarde", ha comentado Txema Fernández.

Añaden que el mismo pliego, y teniendo en cuenta que el Presidente del Patronato es también el Concejal de Medio Ambiente, permite que las zonas verdes adscritas a las instalaciones deportivas sean tratadas con herbicidas químicos (glifosato), "sin atender al potencial peligro que supone para salud de las personas y mascotas", y acometer labores de jardinería estética olvidando la importante fuente de biodiversidad que puede suponer 75.000 metros cuadrados de instalación de la Escuela de Gimnasia.

Ha explicado que el pliego se licita por un importe de 1,2 millones de euros al año durante 2 años con posibilidad de 2 prórrogas de 1 año cada una y se adjudicará a la empresa que presente la oferta más barata. Insiste en que, "en ningún momento se presenta una evaluación de cómo ha funcionado el contrato actual y si es o no suficiente lo que se plantea en el nuevo atendiendo a esa evaluación". Asimismo, Fernández se ha preguntado "si primero no se conoce la evaluación de lo que se ha ejecutado y se adjudica sin más, nos hace pensar que no queremos servicios prestados con calidad, sino que sirvan para que las empresas adjudicatarias ganen dinero de todos y todas".

Finalmente, ha subrayado otros aspectos que hacen que este sea lo que considera "un mal contrato", como que no haya ningún personal mínimo adscrito a ningún servicio exigido por el PDM, con lo que la plantilla que se contrate lo será para realizar cualquier cosa; se han olvidado de incluir las instalaciones deportivas del colegio de San Lucas en el que se desarrollan actividades deportivas del PDM pero nadie limpiará ni mantendrá para que después lo pueda disfrutar el alumnado del centro público y será un contrato que no permite la revisión de precios, lo que supone una congelación salarial de facto a la plantilla.