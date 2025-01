Piden al Ayuntamiento que escuchen las demandas ciudadanas de Santa Bárbara en Toledo

El concejal socialista, Teo García, también vocal en el Consejo de Participación de Ciudadana de Santa Bárbara, acusa al alcalde de dar la espalda a este barrio y de su falta de compromiso con una de las zonas más populares y necesitadas de la ciudad ya que los presupuestos del Ayuntamiento para este 2025 no contemplan ninguna inversión significativa para mejorar su estado, sólo están llevando a cabo los proyectos planteados y dotados de financiación en la pasada legislatura.

El Grupo Socialista pide a Velázquez que actúe ante la petición de los vecinos y vecinas del entorno de la plaza del Sagrario, que, a través de la presentación de 150 firmas, cuestionan la ejecución de la obra llevada a cabo por el gobierno local en esta plaza “al no haber consensuado esta intervención con los residentes ni con los usuarios de la misma, una forma de operar ya habitual de este gobierno”. Entre otras cosas, consideran que la arena de la plaza está provocando, como dicen en su escrito, resbalones y caídas.

Recortes en el barrio

El concejal socialista ha insistido en otros recortes que está sufriendo el barrio de Santa Bárbara como los recortes que el gobierno de PP y Vox están llevando a cabo en los talleres del Centro de Mayores. Algunos usuarios ya han presentados sus quejas al disminuir, por ejemplo, las horas del taller de lectura, que han pasado de tres horas a una.

Lo mismo ocurre con los recortes en el Servicio de Transporte Público al eliminar la conexión directa del barrio con el Polígono Industrial y modificar el recorrido de la línea 94 que para solo en el Polígono residencial. “Esta medida, que ya pedimos que se corrigiera hace meses, afecta negativamente a muchos de los residentes de Santa Bárbara que van a diario a trabajar a la zona industrial de Toledo”.

“A pesar de las denuncias y peticiones de vecinos y vecinas del barrio, el equipo de gobierno de Velázquez no hace nada. No los escucha, no los atiende, y mucho menos expone soluciones a pesar de que estos trabajadores y trabajadoras han hecho llegar sus demandas al gobierno de PP y Vox. Este recorte dificulta la vida y menoscaba el bienestar de los vecinos y vecinas de Santa Bárbara, además de fomentar el uso del vehículo privado y los atascos al no garantizar el acceso al Polígono Industrial a través de transporte público”, ha expuesto Teo García.

Una dejadez en la gestión por parte del gobierno de Carlos Velázquez que también sufre Santa Bárbara en cuanto al mantenimiento y cuidado de la ciudad y que, entre otras cosas, refleja, tal y como reconoció en el Consejo de Participación el concejal de Medio Ambiente, que Toledo tiene más plagas que nunca y que los tratamientos que está empleando el alcalde no están siendo eficaces, sobre todo, en el caso de las ratas. Una plaga que viene sufriendo este barrio y otros tantos de la ciudad desde hace meses.

Por último, el Grupo Socialista respalda la petición de la Asociación de Vecinos Alcántara de tomar medidas urgentes en el paseo de la Rosa, vial en el que los últimos meses se han registrado cuatro atropellos. Las opciones de instalar un radar pedagógico y podar algunos arbustos que dificulten la visibilidad son bien vistas por los socialistas. “Todas las medidas son pocas para disminuir los riesgos y evitar que el paseo se convierta de forma perenne en un punto vial negro”, ha concluido Teo García.