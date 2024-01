Pedirán soluciones para la crecida del Arroyo en Numancia de la Sagra

El alcalde de Numancia, Juan Carlos Sánchez, va a remitir una reclamación urgente al gobierno regional para solucionar este problema que tiene su origen "en la ubicación en la que se construyeron los centros educativos y no se tuvo en cuenta la cercanía del arroyo", según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El alcalde va a estudiar las posibles soluciones y va a exigir responsabilidades a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha "ya que es competencia regional y el Ayuntamiento no tiene los recursos necesarios". Juan Carlos Sánchez destaca que "aún sin tener los recursos necesarios, el Ayuntamiento va a aportar todo lo que este en su mano para solucionar este problema que tanto preocupa a las familias del municipio".

Además, el regidor recuerda que tras la DANA de septiembre, a iniciativa municipal, se ha limpiado el cauce del arroyo y eso ha ayudado a minimizar la crecida. Pero no es suficiente, alega, aseverando que "la Junta y la Confederación Hidrográfica del Tajo tienen que asumir responsabilidades, no nos pueden dejar solos". "Esto no puede volver a ocurrir".

El Ayuntamiento se va a reunir este mismo lunes con las directoras de los dos centros educativos para analizar la situación del pasado viernes y que no se vuelva a repetir.