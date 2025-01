Page afea propuesta de AVE a Toledo que pone un "precipicio" al Salto del Caballo y sugiere que puede ir contra la ley

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afeado la propuesta de la estación del AVE en Toledo en el trazado Madrid-Lisboa que propone un viaducto para salvar el Tajo, preguntándose que a "quién se le ocurre" poner "un precipicio al borde del estadio del Salto del Caballo", destrozando la vista de viviendas, deslizando que puede ser un planteamiento contrario a la ley. "Tengo que encontrar los que han diseñado la alternativa del AVE por Toledo", ha planteado en el acto de inauguración de la planta de Magna Tauro en Illescas durante su intervención.

En este punto, ha criticado a quién se le ha ocurrido "poner al borde del precipicio al estadio del Salto del Caballo y toda su zona deportiva" y "destrozar las vistas de miles de viviendas", un planteamiento que ha calificado como "increíble". Seguidamente, ha indicado que "la ley dice que a cien metros de una vía de AVE no se puede construir", distancia que termina siendo de "150", ha afirmado. "Parece de sentido común que cuando hagas un AVE nuevo no le metas a 30 metros de las viviendas". Por ello, ha vuelto a recordar que "parece bastante razonable" que no se construya el AVE a tan poca distancia de las viviendas, remarcando el papel tan "importante" que cumplen los ingenieros en proyectos como este.