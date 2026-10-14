Milagros Tolón encabeza la lista al Congreso y José Manuel Tofiño la del Senado por el PSOE

La candidatura al Congreso de los Diputados está integrada, además de por Milagros Tolón Jaime, por Sergio Gutiérrez Prieto, Cristina Cebas Gregorio, Alberto Hernández Garrobo, Irene Carmena Díaz y Fran Cuadrado Arellano. Y como suplentes: Ana Paula Bermúdez Daíz, Francisco Javier Pasamontes Orgaz y Gema Calderón Roizo.

Por su parte, en la lista al Senado acompañan a José Manuel Tofiño, los y las socialistas María Luisa Rodríguez García y Nacho Hernández Rodríguez. Y como suplentes: Elena Sonseca Majano, Javier Payo Béjar, Álvaro Martín Gutiérrez, Rosa Moreno Suela, María Serrate Mayoral y Fernando Díaz Martín-Escudero.

Las candidaturas han recibido el respaldo unánime de los y las asistentes al Comité Provincial de las distintas agrupaciones locales del PSOE de la provincia de Toledo.

Las propuestas presentados por la Comisión Ejecutiva Provincial se han elaborado a partir de las aportaciones realizadas por las agrupaciones locales durante los días previos, en las que han expresado sus preferencias sobre los compañeros y compañeras que deben integrar ambas listas. En su configuración también se han seguido los criterios de paridad entre hombres y mujeres y de representación del conjunto del territorio provincial.

La reunión ha comenzado con la intervención del secretario general provincial, Álvaro Gutiérrez, quien ha finalizado reconociendo y agradeciendo a Jesús Mayoral su trabajo durante esta legislatura como diputado nacional por Toledo. Agradecimiento al que se han sumado todos y todas las asistentes con un cerrado aplauso.