A licitación la rehabilitación del mercado municipal de Abastos

Un proyecto que sale hoy a licitación por un importe de 1.569.704,52 euros con cargo a los fondos europeos Next Generation y un plazo de ejecución de seis meses. Ya en el mes de agosto se autorizó el inicio del expediente para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y salud por un importe de 123.764,80 euros.

En este punto, Juan José Alcalde ha recordado que se trata de un proyecto con el que “vamos muy tarde como consecuencia de la mala gestión del anterior equipo de gobierno”. De hecho, ha señalado el portavoz, “la ex alcaldesa de Toledo anunció que la obra se estaría realizando en marzo, abril del año 2023 y cuando nosotros llegamos no había ni proyecto, ni intención de ponerlo en marcha, y un año más tarde de lo que la actual delegada del Gobierno dijo, se va a materializar realmente, nos hubiese gustado encontrarnos esta obra en funcionamiento, pero por la incompetencia de esta señora, no ha sido posible”.

De hecho, “hemos pedido una ampliación del plazo de ejecución de las obras al Ministerio para no perder ni un solo euro de una rehabilitación muy necesaria para este mercado”, ha puntualizado el portavoz.

Algo similar a lo que ha ocurrido con el proyecto de reforma del pabellón de la escuela de gimnasia, “que esta misma semana queremos aprobar para sacarlo a licitación también en una Junta de Gobierno Extraordinaria, porque la fecha límite para su ejecución es el 30 de septiembre”.

En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno Local ha tomado en conocimiento de la finalización de las obras de modernización de mercados no sedentarios de Toledo, el mercadillo del polígono, dentro de la EDUSI de Toledo, cofinanciado en un 80 por ciento por los fondos FEDER en el marco del programa operativo plurirregional de España 2021-2020 y de la próxima formalización del acta de recepción. Un proyecto con un presupuesto de 444.897,47€ y que ha tenido una duración de 3 meses.

“Otro de los proyectos financiados con fondos europeos que nos encontramos sin proyecto y que tuvimos que sacar a licitación y ejecutar en tiempo record”, ha subrayado Juan José Alcalde.

Una obra que en breves fechas iremos a visitar y que contempla mejoras importantes como la instalación de paneles solares, recarga de coches eléctricos y también wifi para la zona de mercadillo gratuito, “para que puedan acceder, no solo los comerciantes, sino también las personas y los vecinos que viven allí”.

Además, entre otros asuntos, la Junta de Gobierno Local procede a la liquidación del lote 4 del contrato de suministros de materiales con destino a las brigadas municipales (hierros, maderas, persianas, pinturas y fitosanitarios).

En el área de gobierno de Cultura, Hacienda y Patrimonio, se aprueba el programa y el presupuesto de Carnaval 2024 que asciende a 108.034,90 euros. Se modifican los pliegos tipo de cláusulas administrativas reguladoras de la contratación pública en el Ayuntamiento relativo a criterios de desempate.

Se amplía el plazo para cumplimiento del trámite de aportación de documentación para la cesión definitiva de del contrato para la concesión administrativa del uso del inmueble situado en la parcela número 2, 5ª fase residencial del barrio de Santa María de Benquerencia para la escuela superior de Hostelería y Gastronomía. Del mismo modo, se autoriza la cesión de derecho de usufructo de una plaza de garaje en el aparcamiento subterráneo de la calle Colombia.

Se aprueba el programa y el presupuesto de gasto del ciclo de conferencias ‘Toledo, luz de Europa’, que asciende a 14.490 euros. Así como la ampliación del horario regulado con motivo de la verbena de Carnaval en la Plaza de Zocodover.

También se toma en conocimiento de la sentencia de 24 de noviembre de 2023 por el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Toledo a instancias de la comunidad de propietarios de la Calle Lillo sobre la concesión de licencia para la realización de obras consistentes en la instalación de dos ascensores que según el fallo queda anulada la autorización de la licencia de obra.

Se procede también a la modificación de la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento de Toledo atendiendo a las propuestas de diferentes concejalías y negociada con los sindicatos. Y se amplía el plazo de ejecución del contrato de suministro de una autobomba rural pesada destinada al servicio de extinción de incendios por cuatro meses más y un precio de 423.162,65 euros.