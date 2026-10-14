Farcama Suena 2026 llena la Plaza de Toros de Toledo

Impulsado por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el festival volvió a cumplir con creces su misión fundacional: tender un puente audaz, eléctrico y sin complejos entre el valiosísimo legado de nuestros artesanos y las inquietudes culturales de las nuevas generaciones. Ante miles de entregados asistentes llegados desde todos los puntos de la región y de provincias vecinas, el recinto toledano se transformó desde primera hora de la tarde en un hervidero de energía y pasión por la música en directo.

Una descarga sónica sin frenos

La velada arrancó con la frescura, el desparpajo y el costumbrismo magnético de Vermú. Desde los primeros acordes, la banda supo conectar con un público heterogéneo que celebraba la identidad de la tierra a través de melodías luminosas y estribillos coreados al unísono, poniendo de manifiesto que el pop de raíz cuenta con una salud envidiable.

El cénit de la noche llegó de la mano de Siloé. El grupo transformó la Plaza de Toros en un templo de catarsis colectiva. Con una puesta en escena arrolladora y esa singular aleación entre el folk acústico de raíces, las texturas electrónicas y la pegada del mejor rock, la banda regaló un concierto profundamente místico y emocional.

Los primeros acordes de ‘Terrorismo emocional’ hicieron tambalearse los cimientos del coso, que recibió con una cerrada ovación al grupo, y que continuó in crescendo con ‘Si me necesitas llámame’. Siloé demostró sobre las tablas por qué su directo está considerado uno de los más magnéticos y potentes del país, dejando imágenes para el recuerdo con miles de linternas encendidas y gargantas desgarradas en cada canción, y en clásicos ya como “Todos los besos”, con el que cerró actuación.

La temperatura siguió subiendo con la irrupción en el escenario Ultraligera. Con un rock alternativo crudo, elegante y visceral, la banda ofreció una actuación de puro vértigo. Guitarras afiladas, actitud canalla y una urgencia generacional que hizo saltar por los aires cada metro del albero y del tendido con temas convertidos ya en auténticos himnos generacionales como “Lapsus”, con el que inició su actuación, “Matanza en el hotel” o “Tú no lo ves”.

Tradición y vanguardia, un tándem imparable

Con esta tercera edición, Farcama Suena se afianza como estrategia de rejuvenecimiento cultural y como ejemplo de que la artesanía es un sector vivo, moderno y dinámico, que dialoga de tú a tú con la cultura urbana y juvenil.

El festival ha estado organizado, como en sus anteriores ediciones, por SEÑOR MEDUSA, agencia de eventos toledana que desde 2024 impulsa la unión entre artesanía y música, y que ya firmó el concierto de Amaral en la pasada edición y otros eventos destacados en la región con artistas como Leiva o Lori Meyers.

Farcama Suena cierra así una noche de tradición, talento y puro rock and roll, y deja la puerta abierta a una cuarta edición.