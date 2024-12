Este jueves, Cruz Roja fundirá a rojo sus redes sociales

"Quiero felicitar a todas las personas voluntarias y agradecer toda la actividad que realizan siempre, poniendo el foco en algo que ha sucedido recientemente, que ha sido la DANA, donde también han estado", ha señalado la presidenta de Cruz Roja Española, María del Mar Pageo.

En la actualidad, según explica la ONG, la operación de la emergencia está finalizando la fase de respuesta inmediata, iniciada con las primeras lluvias, y está pasando a una segunda fase más orientada hacia la recuperación.

En la primera fase, Cruz Roja acumuló más de 262.000 asistencias, ofreció manutención a más de 146.000 personas afectadas e intervinientes y alojó a más de 4.200 personas en los albergues habilitados, entre otras acciones.

Además, la solidaridad expresada con las víctimas en las dos primeras semanas tras la DANA, permitió a Cruz Roja recoger más de 43 millones de euros de donaciones de particulares y 30 de entidades públicas y privadas. Dicha suma, en su totalidad, se destinará al Plan de Respuesta a tres años, con el que prevé atender a más de 100.000 personas y para lo que la organización acaba de anunciar la movilización de 22 millones de euros.

En la segunda fase, según indica la ONG, va a ser "primordial" la colaboración de las personas voluntarias para continuar atendiendo a todas las víctimas y personas damnificadas, "dando una especial relevancia tanto al reparto de ayudas como a la asistencia psicológica que precisarán no sólo a corto, sino también a medio y largo plazo".

Desde Cruz Roja consideran que "este año, más que nunca, se ha de reconocer la labor de un voluntariado que resulta fundamental para atender las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad".

En la actualidad, Cruz Roja cuenta con 248.780 personas voluntarias en España. De ellas, un 61,7% son mujeres y un 38,3% son hombres, y las actividades en las que más intervienen son aquellas relacionadas con la Inclusión Social, la Salud, la Educación y los Socorros.

El director nacional de Voluntariado y Desarrollo Territorial de Cruz Roja Española, Ferran Cobertera, ha afirmado que "es un orgullo contar con unas personas voluntarias tan comprometidas, que responden ante cualquier circunstancia y que siempre están dispuestas a ayudar a las personas que lo necesitan". "Su compromiso y labor es fundamental para el movimiento internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja y este año, más que nunca, debemos darles las gracias", ha asegurado.

A la acción simbólica de #fundidoarojo', se une la campaña que Cruz Roja ha lanzado este año para sensibilizar a la población sobre la importancia de hacer voluntariado. Bajo el título 'El Viaje que te Cambia', la organización pone en valor la experiencia "transformadora" de hacer voluntariado.

"El voluntariado cambió mi vida y mi modo de ver el mundo y me hizo ser consciente de otra realidad, donde hay personas que viven en situación de desigualdad y que no pueden desarrollar una vida plena por determinadas circunstancias. Ejercer el voluntariado me hizo ser consciente de ello pero también me hizo ser consciente de que algo había que hacer para dar respuesta a estas situaciones", ha señalado la presidenta de Cruz Roja Española.