Denuncian caos circulatorio con varias calles cerradas en Toledo

Según se ha preguntado Villacañas, “¿a quién se le ocurre mantener todavía cerrado el paseo de la Vega, una de las principales vías de acceso al Casco Histórico, cortar al mismo tiempo la avenida Más del Ribero y sumar ahora el corte de Coronel Baeza? ¿Dónde está la planificación? ¿Quién está pensando en los vecinos que tienen que llegar a su trabajo, en los universitarios y en los alumnos de colegios e institutos?”.

La edil socialista ha advertido de que los problemas de movilidad no afectan únicamente a los conductores particulares, sino también al transporte público, cuyos autobuses sufren retrasos que perjudican a los usuarios y dificultan sus desplazamientos diarios.

Manos libres para volver a los recortes

Para Villacañas, esta situación es consecuencia directa de la falta de trabajo, de interés y de planificación de un alcalde “más pendiente de Madrid, de Génova y de la campaña electoral que de gestionar los problemas reales de Toledo”. En este sentido, ha criticado que Velázquez dedique tiempo a recibir a dirigentes nacionales del PP, como la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, o el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, mientras los toledanos y toledanas sufren las consecuencias de una movilidad cada vez más complicada.

La concejala socialista ha mostrado su preocupación por las declaraciones realizadas ayer en Toledo por Ester Muñoz, quien defendió que el PP debe trabajar para lograr “el mejor resultado posible para tener las manos libres para hacer todo lo que tengamos que hacer”, unas palabras que fueron secundadas por Carlos Velázquez.

“Cuando el PP habla de tener las manos libres, la ciudadanía tiene motivos para preocuparse. Ya sabemos lo que significa esa forma de gobernar: recortes, privatizaciones y decisiones tomadas de espaldas a la gente”, ha afirmado Villacañas.

La edil ha recordado que el mejor ejemplo es la etapa de gobierno de la popular María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, teniendo a Carlos Velázquez como mano derecha, marcada por fuertes recortes en los servicios públicos. “No queremos que Toledo vuelva a ese modelo, en el que se aprovecha una mayoría para hacer y deshacer a su antojo, debilitar los servicios públicos y trasladar el coste de su gestión a los ciudadanos”.

Villacañas ha advertido de que las declaraciones de los dirigentes del PP anticipan un modelo que Toledo ya conoce y que no quiere volver a sufrir: “Los toledanos no necesitan un alcalde pendiente de las órdenes de Génova ni un Gobierno con las manos libres para recortar. Necesitan un alcalde que se ocupe de sus problemas, garantice unos servicios públicos de calidad y gestione la ciudad pensando en sus vecinos y vecinas”.