Critican que Velázquez tenga 'proyectos ficticios' para Toledo

“Una reunión vacía de contenido” y en la que el Gobierno PP-VOX no cumple con lo prometido en la primera sesión de la legislatura: trabajar de manera conjunta en el POM y el PECHT. “Van pasando los días, las semanas, los meses y estamos en el mismo punto, en la casilla de salida. No tenemos nada, más allá de anuncios ficticios”, ha explicado Noelia de la Cruz.

Para la portavoz socialista, lo visto hoy en la Comisión de Urbanismo son cuestiones de “puro trámite administrativo” que podrían darse curso y salida en los despachos de los funcionarios ya que, una vez los trámites están aprobados y se cumple con la ordenanza, se pueden aplicar las bonificaciones urbanísticas pertinentes.

De ahí que critique que el equipo de Gobierno no utilice este tipo de comisiones municipales para hablar de los principales retos en materia urbanística que tiene la ciudad, “en los que queremos participar y sobre los que tenemos muchas preguntas” porque de algunos “no conocemos más que los anuncios que el señor Velázquez hace en la prensa de un día para otro”.

En este sentido, ha dicho, hoy nos hubiera gustado saber, por ejemplo, en qué punto de tramitación está el vial anunciado por el alcalde que unirá el Polígono y Azucaica del que sólo hay un estudio inicial. “Rascas un poquito, preguntas en las comisiones, y vemos que no hay nada de nada proyectado”, ha expuesto la portavoz del Grupo Municipal Socialista presente en la comisión de hoy.

También ha denunciado que los vecinos de Azucaica no participaran en la reunión de trabajo que se llevó a cabo en la semana pasada en el seno del Consejo de Participación del Polígono “ya que el futuro puente unirá a dos barrios, no solo afecta a uno”, y en la que quedó patente este proyecto está en una fase “tan preliminar que no saben ni por donde va a ir el puente y ni si, a día de hoy, hay alternativas que son válidas o no. Papel mojado”.