Ciudadanos propuso separar las casetas del Valle para facilitar el tránsito

El portavoz de Cs en Toledo se alegra de que el gobierno local les dé ahora la razón, pero lamenta que “los toledanos hayan tenido que sufrir las consecuencias por el partidismo absurdo del PSOE”

“Una vez más, y con tal de no escuchar a Cs, el gobierno local ha perdido el tiempo y quien lo paga es, una vez más, los toledanos”. Es la reacción de Esteban Paños, portavoz de Ciudadanos en Toledo, tras conocer que el gobierno local estudiará aumentar la distancia entre las casetas del Valle para evitar aglomeraciones en la próxima edición de la romería.

Paños recuerda que “fue Ciudadanos quien propuso separar las casetas de los partidos en el pleno de marzo y fue el gobierno local del PSOE quien votó en contra de hacerlo”.

Los naranjas ven positivo que el equipo de Tolón cambie ahora de opinión y plantee la posibilidad para el próximo año, pero lamentan la pérdida de tiempo: “si hubieran escuchado, hubiera dado tiempo a organizar tanto la disposición de las casetas como el pasillo de tránsito”.

En su proposición al Pleno de marzo, y alertando de la masiva afluencia que podría producirse tras dos años sin romería, los concejales de Cs proponían además a dejar libre “un pasillo de tránsito para personas con movilidad reducida, carritos y sillas de ruedas”.

Esta vía de tránsito, señalan desde Cs, se ha terminado habilitando tarde y mal. “Al no haber distancia entre casetas no había hueco suficiente para un pasillo de tránsito y la noche del sábado las aglomeraciones fueron masivas”, ha explicado Paños, “para intentar solucionarlo el domingo, ya tarde y mal, el gobierno local colocó unas vallas divisorias a fin de crear ese pasillo que no funcionó porque no estaba bien planteado ni ejecutado”.

Paños pide al Psoe que se lea las mociones

Estas medidas estaban recogidas en una batería de iniciativas con las que Cs pretendía mejorar la romería del Valle para hacerla más sostenible, inclusiva y segura; medidas entre las que también estaba aumentar los aseos portátiles y habilitados para personas con discapacidad o los puntos de reciclaje.

Esteban Paños insiste en que es buena noticia que el PSOE recoja el guante para próximas ediciones, pero le pide que “abandone su actitud en los Plenos y empiece a leerse de una vez las mociones que presentan otros grupos” porque, añade, “no pueden seguir votando con el estómago por puro partidismo”.