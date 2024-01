El Ayuntamiento da pasos para aprobar el III Plan de Igualdad en Toledo

Illescas ha dado traslado al Consejo del borrador del III Plan de Igualdad de la ciudad que ya está muy avanzado y pide la participación de todos los colectivos. Posteriormente se publicará en la web municipal para que cualquier persona o entidad interesada pueda aportar sus sugerencias o valoraciones al documento, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La concejal de Asuntos Sociales ha recordado que el Plan de Igualdad de la ciudad está caducado desde el año 2021. Illescas confía en que el nuevo documento sea lo más ambicioso posible y espera que salga adelante con la participación de todos los agentes implicados. Tal y como ha afirmado, la titular de Asuntos Sociales, "como ya he dicho en alguna ocasión, queremos un plan de hechos y no de pancartas, para lograr una igualdad efectiva que no deje fuera a las mujeres más vulnerables". Además, ha reiterado que la igualdad es un eje transversal de todas las políticas del Gobierno municipal.

En esta reunión de trabajo también se ha aprobado el acta de la última reunión que se celebró el 27 de octubre, y se ha hecho balance de las actividades organizadas por el 25N. Además, el Consejo Local de la Mujer ha planteado la programación y las actuaciones que se celebrarán con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.