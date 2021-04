Avalto recuerda a las víctimas de accidentes laborales en Toledo

Hoy, 28 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Para visibilizar esta jornada, la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales de Toledo (Avalto), ha organizado un acto en el que siguen reclamando más medidas de prevención y concienciación.

La Asociación va a seguir trabajando para concienciar a la ciudadanía en general, al tejido empresarial, a las administraciones y a los trabajadores y trabajadoras de la importancia que tiene adoptar todas las medidas preventivas en el trabajo, tanto materiales como de formación específica para cada puesto, exigiendo a quien tiene que suministrarlas que no se escatime en esfuerzos económicos y humanos para poner a disposición de los trabajadores y trabajadoras todos los elementos necesarios para evitar accidentes de trabajo.

Avalto recuerda que las políticas de prevención son obligatorias para no tener que lamentar víctimas en el trabajo y manifiesta que lo que no se ve y no se oye, no existe y reclama a los medios de comunicación una política informativa necesaria para ser parte fundamental en la concienciación de esta lacra laboral.

De su lado, el Ayuntamiento de Toledo, se ha sumado también este miércoles a la conmemoración del Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo para promover el trabajo seguro, saludable y digno así como para rendir homenaje a todas las víctimas de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales.