El pleno de la Diputación ha aprobado el Plan de Obras Singulares para el año 2024, dotado con un crédito presupuestario de 2 millones de euros.

Las obras a las que se otorga la denominación de “singulares” son aquellas que escapan a los canales habituales de subvención o de planes provinciales de inversión de la Diputación y que tengan las siguientes características:

“Que, por su cuantía, no puedan ser asumidas por el ayuntamiento de la localidad, ya que excedería sustancialmente su presupuesto anual; que, de no llevarse a cabo la intervención, puedan producir daños sobre personas o cosas; que exista un deterioro importante que requiera actuación a corto o medio plazo; y que no sean susceptibles de incluirse en ningún otro plan provincial o línea de subvenciones de la Diputación”.

De acuerdo con los criterios establecidos para seleccionar las inversiones a incluir en el Plan de Obras Singulares, una comisión ha seleccionado un total de cinco obras para la anualidad de 2024 en los municipios de:

-Cobeta: muro de contención en la calle Real 14.

-Driebes: muro de contención en el cementerio municipal.

-Durón: muro de contención en la calle Soledad 4-6.

-Brihuega: reparación de derrumbe producido en la parte de la Muralla situada bajo la Plaza de Toros.

-Jadraque: reparación de un muro de sillería de la pared noreste del Castillo, derrumbado por las lluvias.