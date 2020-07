Vox impide la reducción de sueldos del PSOE en Motilla (Cuenca)

La reducción de sueldos planteada inicialmente por toda la oposición no prosperó, a última hora, en el pleno extraordinario de este mes de julio celebrado en el Consistorio motillano, donde los socialistas gobiernan sin mayoría absoluta.

El portavoz de Vox, Guillermo Martínez Huerta, se abstuvo. Y el sentido del voto del otro edil fue igual que el de los cinco concejales socialistas. En contra de la bajada de salarios de alrededor de un 21 por ciento.

A favor de la reducción votó el resto de la oposición: Izquierda Unida con tres concejales, Siempre Motilla con dos y el único edil del PP.

El empate lo resolvió el voto de calidad del regidor.

En Motilla del Palancar se perfilaba desde hace meses una moción de censura contra el equipo de Gobierno. Vox también estuvo en esas conversaciones , según ha explicado, en declaraciones a Onda Cero, el portavoz del partido de Santiago Abascal.

La formación incluso promovió la reducción de salarios, aunque después cambió de parecer.

Denuncia Guardia Civil

Se da la circunstancia que unos panfletos anónimos aparecidos en la localidad hace unas semanas advertían de la posibilidad de un acuerdo entre PSOE y Vox.

“Un pacto político a cambio de un beneficio urbanístico”, según reza parte del texto que el alcalde Motilla denunció el pasado 7 de julio ante la Guardia Civil.

Es más, ponen en el punto de mira a Martínez Huerta por haber sido favorecido, supuestamente, tras unos problemas urbanísticos en su tanatorio, algo que el representante de Vox, niega rotundamente.

Guillermo Martínez, portavoz de Vox en Motilla / Vox Cuenca

Según Martínez, los votos de su grupo obedecen a que no había “otra alternativa”, dado que el PSOE amenazó con dimitir si había reducción de salarios e IU se desmarcó finalmente de la moción de censura.

“No hay intereses ocultos, no es el caso; antes de ser cómplice de una situación de no gobernabilidad, mi compañero Alberto y yo hemos decidido hacer esto. Por encima de lo que me diga mi partido están los intereses del pueblo”, agrega.

Es más, asevera que la dirección nacional “estaba al corriente de la posible moción de censura” y lamenta que IU finalmente reculara.

Izquierda Unida

A este respecto, el coordinador provincial de IU, Jacobo Medianero, ha manifestado en OCR que aboga por un gobierno de progreso y siempre por acuerdos "por la izquierda", a la vez que rechaza la moción de censura planteada, “ahora y en el futuro”.

Se da la circunstancia que tanto PSOE como Izquierda Unida se repartieron el gobierno la legislatura pasado, pero desde 2019 los socialistas gobiernan en solitario, sin mayoría absoluta.

Luis Carlos Sahuquillo

A este respecto, secretario general del PSOE de Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo, reconoce haber participado en las últimas semanas en algunas reuniones para resolver este asunto.

Asimismo, reniega de ese posible pacto político con Vox, de las acusaciones de los pasquines y reta “a las derechas” a que, si tienen “cuajo político”, presenten esa moción de censura contra el regidor.