Éxito de Estival Cuenca en la nueva normalidad

La novena edición de Estival Cuenca se desarrolló entre el 26 de julio y el 1 de agosto en los escenarios Solán de Cabras del Parador de Cuenca y en el escenario Natura Restaurante Bistró del Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha.

Entre los recitales, el de Rodrigo Cuevas, la barcelonesa de raíces conquenses Andrea Motis, el trío integrado por Carles Benavent, Tino di Geraldo y Jorge Pardo, los sevillanos Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, la trianera Rosario la Tremendita y los austraicos Sigrid Horn, Tubonika y Moritz Weiß Klezmer Trio.

Andrea Motis / Estival Cuenca

También el cuadro flamenco de Virginia García Vicente, The Teachers Band, Zas! Candil Folk, Paula Serrano, The Heart Swingers, Blues Sixty Four o la maestra yoguini Cristina de la Ossa. A destacar también las exposiciones de los fotógrafos Eva Rus Martínez, Mario Gómez y Vicente Ortega Losa.

La Consejería de Sanidad dio su visto bueno al plan de contingencia de medidas anti COVID-19, según ha recordado la organización, que ha destacado el “responsable comportamiento del público en todos los eventos”.

Marco Antonio de la Ossa, director de Estival, durante la presentación de la programación 2020 junto a las Casas Colgadas / Estival

La plataforma digital de CMMedia grabó los conciertos. También serán emitidos en próximas fechas por la Radio CMM y por los programas “Discópolis” y “Tatarataña” de Radio3.