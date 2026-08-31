CEOE CEPYME Cuenca indica el desarrollo empresarial como un aspecto vital en la planificación de la política económica

CEOE CEPYME Cuenca indica que el desarrollo empresarial siempre debe ser un aspecto clave en la planificación de la política económica que tienen que plantear las administraciones.

La Confederación de Empresarios de Cuenca considera que hay que establecer un modelo orientado a contar con una estructura económica donde el impulso venga de la actividad privada, como ejemplo de generación de empleo y gestión eficiente.

Así, es importante garantizar el protagonismo de la iniciativa privada en la actividad económica, evitando situaciones de competencia del sector público y, más bien al revés, apostar por la colaboración público-privada para promover la actividad.

Además, solicita tener en cuenta, a la hora de tomar decisiones, las principales necesidades de la empresa como pueden ser financiación, digitalización, innovación o formación.

Por otro lado, es vital apostar y proteger sectores claves en nuestra tierra como pueden ser el de alimentos y bebidas y una iniciativa industrial que comienza a hacerse hueco.

Agilidad administrativa

Desde CEOE CEPYME Cuenca señalan como positivos todos los pasos que puedan dar las administraciones y, de hecho, ya existe un instrumento así en el Gobierno Regional, que permita agilizar la pueta en marcha de las empresas en coordinación con los organismos públicos.

En esta línea es interesante aprovechar al máximo los fondos disponibles para reforzar la inversión pública en infraestructuras que permitan crecer el tejido productivo como puede ser la electricidad.

Aparte, dentro de este impulso público de la actividad privada señala que la importancia de seguir apostando por el emprendimiento ligado al propio territorio como un aspecto vital para fijar población, generar actividad y crear empleo