El aparcamiento de la discordia

En un comunicado, “Cuenca en Marcha” reclama conocer de quién es la titularidad de la parcela sobre la que se está realizando la obra, y si cuenta con los permisos urbanísticos y patrimoniales correspondientes.

Según la portavoz María Ángeles García, las obras han trascendido por la información compartida en redes sociales por la asociación de vecinos del casco antiguo, Patrimonio de la Humanidad.

“Es preocupante que de la noche a la mañana nos enteremos gracias a los vecinos de que se está prohibiendo el paso y realizando obras en un lugar que durante muchos años estaba abierto al público”, apunta.

Asimismo, la formación ha manifestado que el Ayuntamiento debe cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las propiedades de las entidades religiosas que desarrollen una actividad económica, como puede ser la Hospedería del Seminario, a quien achacan la ejecución de esos trabajos.

Vecinos del casco

Por su parte, la asociación de vecinos ha recordado que hace un año, ya pidieron información sobre la titularidad de esos miradores, que forman parte del aparcamiento de Mangana, propiedad del Ayuntamiento de Cuenca.

Según apuntan en redes sociales, se está “privatizando” un espacio público del barrio, “con dinero público y fondos europeos”.

Seminario, en Twitter

Aunque el Obispado de Cuenca todavía no se ha pronunciado al respecto, el rector del Seminario, José Antonio Fernández, ha manifestado en Twitter que ese terreno no es público, si no propiedad del Seminario desde el año 1741.

Apunta además que la construcción del aparcamiento de Mangana "fue posible gracias a la generosidad del seminario que cedió el uso del subsuelo de sus huertas".

Fernández añade además que cuentan con todos los permisos necesarios de la Gerencia Municipal de Urbanismo para intervenir en la zona.