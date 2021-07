La tomellosera María Morales, tercera en "MasterChef"

Muy agradecida se mostró María ante los grandes chefs que probaron sus elaboraciones en la prueba de exteriores. Con lágrimas en los ojos, la aspirante de Tomelloso no podía estar más feliz. “Para mí no hay mejor final para esta historia tan bonita que he vivido en MasterChef 9. Ha sido la mejor experiencia de mi vida, la más dura, pero la más feliz. No puedo estar más agradecida. Mis ídolos sois vosotros”.

A pesar de que en la primera prueba de la noche no obtuvo los resultados esperados, María siguió luchando: “Yo hasta el final voy a dar lo mejor de mí”. Y se quedó a un paso de la chaquetilla y de ocupar el segundo lugar en el duelo final. Pero eso no hizo que la sonrisa de María se borrara de su cara. “Estoy super satisfecha, super emocionada, en paz. Era mi último exterior y no puedo estar más orgullosa de lo que he conseguido, de llegar hasta aquí”, afirmó la de Tomelloso.

El tercer puesto es todo un triunfo, teniendo en cuenta que más de 70.000 personas se presentaron al casting. Y así se lo hizo ver Pepe Rodríguez: “No quiero que veas esto como una derrota. Debes estar muy orgullosa. Además, vas a disfrutar de un curso de especialización de ocho semanas de duración en el Basque Culinary Center”.

Jordi Cruz también quiso dejarle unas palabras de reconocimiento: “Lo que has hecho hoy tiene mucho mérito. Tus compañeros te han dejado las dos elaboraciones que más tiempo necesitaban. Quitando el problema con la tartaleta, el resto de las cosas que has servido, ni una pega. Maravilloso. El puchero, esa carne, estaba impecable”. Y es que tanto Jordi como Eneko Atxa se chuparon los dedos con los buñuelos que hizo María en la carne del puchero.

Ahora el reto que María tiene por delante es aprovechar su paso por MasterChef para “enseñar mi cocina y dejar a Tomelloso por las nubes”. Según confiesa la aspirante manchega, “lo que voy a hacer ahora es dedicarme plenamente a la cocina, a hacer recetas, mostrar mis guisos y la cocina manchega por bandera”.