Este año, al igual que el pasado y debido a la pandemia que aún seguimos sufriendo, los actos para festejar a su patrona, se han visto mermados y reducidos en pequeños grupos.

María Auxiliadora no ha podido pasear por las calles de nuestra ciudad, como venía haciendo los últimos años, y los actos multitudinarios no se han podido realizar. Pero todo esto no significa que la celebración deje de realizarse; se ha llevado a cabo, adaptada a la “nueva realidad”. En el colegio la festividad la celebran hoy, ya que este año el día de María Auxiliadora coincide con el día de Nuestra Señora de Alarcos.