Rolando Uríos vuelve a los 51 años, tras 13 retirado, para ayudar al Alarcos

El club ha indicado que ya se le ha tramitado la ficha ante la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), por lo que mañana será presentado, mientras que el propio Uríos ha confirmado a Efe su regreso, aunque comentado que está un poco sobrepasado por la situación, porque según ha reconocido: "Ni yo me esperaba todo esto".

En este sentido, ha explicado que el segundo entrenador del BM Alarcos, Julio Fis, con el que guarda una estrecha amistad, le propuso que fuera a entrenar, con el fin de ayudarles y de "dar moral a los chicos", porque el equipo acumulaba muchas lesiones "y más específicamente en el pivote", ha puntualizado Uríos.

Y ha añadido: "Una vez que iba a entrenar algunos días, y como yo en Alemania me he cuidado mucho, yendo al gimnasio, con cada sesión me iba encontrando mejor, por lo que Julio Fis, me propuso jugar, a lo que le respondí que ya tenía 51 años, camino de 52, ya que nací el 27 de enero de 1971, en Bayamo (Cuba)".

Asimismo, ha relatado: "A mí todo esto también empezó a trasladarme ilusión, además de que también me lo hace darle a Ciudad Real lo mucho que me ha dado desde que llegue hace ahora 21 años".

También ha tenido en cuenta "la ilusión que ha notado en la gente" con su vuelta, la de los amigos de siempre y la de todos los aficionados de Ciudad Real, que lo ha animado a volver a la competición después de hablar con el propio Fis y con el presidente del BM Alarcos, Juan Pablo Marciel.

Aunque ha puntualizado: "A ellos les he dicho que esto será temporal, para uno o dos meses, mientras recuperan efectivos, porque para más yo creo que no estoy, pero jugando cada partido de 10 a 15 minutos".

Al respecto, ha bromeado: "Veremos cómo respetan al 'abuelito' e iremos viendo en que condiciones voy estando".