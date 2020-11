Más de 1.100 mujeres de Ciudad Real han llamado este año al teléfono de urgencias de malos tratos

En Castilla-La Mancha, esta conmemoración, además de su carácter reivindicativo bajo el lema “Implícate contra la violencia de género”, servirá para homenajear a las profesionales al frente de los recursos de acogida del Ejecutivo Autonómico, servicios asistenciales en los que desde 2001 han sido atendidas 7.108 mujeres y 8.070 menores.

La delegada de Igualdad ha aclarado que no se trata solo de recursos habitacionales en una situación de emergencia, sino que son “recursos asistenciales donde las mujeres y sus criaturas reciben una atención multidisciplinar, con un plan de intervención y de acompañamiento para conseguir su recuperación integral y que puedan iniciar una nueva vida al margen de la violencia”.

A este respeto, Nieto-Márquez ha destacado la profesionalidad y entrega de estas profesionales, una implicación que se ha revelado especialmente durante el confinamiento, meses en los que en los recursos de acogida de urgencia de la provincia se registraron varios ingresos de víctimas de malos tratos y permanecieron varios menores.

Este año el Gobierno regional ha invertido cerca de un millón de euros para mantener los recursos de acogida existentes en nuestra provincia, partida que incluye las ayudas que perciben las mujeres cuando pueden abandonarlos al término de su plan de intervención.

Centros de la mujer

El segundo instrumento sobre el que se asienta la atención a las mujeres que presta el Ejecutivo de Emiliano García-Page es la red de centros locales de la mujer, de los que hay 26 en la provincia de Ciudad Real. Sus 88 profesionales realizan una labor “imprescindible”, elogia Manuela Nieto-Márquez, y este año han atendido a 6.287 mujeres que han realizado 29.396 consultas: 9.020 del área jurídica, 6.284 laborales, 8.301 del ámbito psicológico y 5.785 de carácter social.

Además, está la línea 900 100 114, que desde principios de año ha recibido 6.090 llamadas. Ciudad Real es la segunda provincia desde la que se han efectuado más llamadas. con un incremento desde el comienzo del estado de alarma y confinamiento de un 60%.

Ciudad Real acumula 1.151 llamadas, un 73% realizadas por la propia víctima un 11% por familiares y amigos. La mayoría de usuarias de la línea 900, un 64%, denuncian maltrato psicológico y un 32% malos tratos físicos.

Ayuda a huérfanos y acciones educativas

Junto a estos recursos de acogida y centros de la mujer, la Junta de Comunidades sigue desarrollando iniciativas para amparar a las víctimas de violencia de género, medidas entre las que se encuentran las prestaciones para los menores huérfanos, que en Ciudad Real perciben cinco menores, o el programa de atención a los menores víctima de violencia de género del que se benefician 83 menores, 36 derivados este año.

También está el programa “Contigo”, puesto en marcha hace tres años para ofrecer atención psicológica a mujeres que han sufrido agresiones sexuales no de su pareja o ex pareja. En la actualidad, “Contigo” atiende a once mujeres en nuestra provincia, dos de ellas se han incorporado este año al programa.

Estos programas e iniciativas se complementan con los proyectos que desarrollan diferentes entidades y asociaciones merced a las subvenciones que convoca el Instituto de la Mujer de Castilla-la Mancha y que en su mayoría son del ámbito educativo porque “el Gobierno de Emiliano García-Page entiende que la educación es la herramienta imprescindible para seguir y conseguir una igualdad real y por tanto eliminar la violencia que sufrimos las mujeres”, ha concluido la delegada de la Consejería de Igualdad.

Más de mil asesinadas

Desde 2003, año en que comenzó el registro estadístico, han sido asesinadas en España 1.074 mujeres, y han quedado huérfanos 301 niños y niñas. En nuestra Comunidad Autónoma han sido asesinadas 46 mujeres y quedaron huérfanos 15 menores.

En Ciudad Real el año comenzó con el asesinato en Puertollano de Olga y en septiembre el de Nancy Paola, que residía en Ciudad Real.