Francisco Cañizares lamenta que el Gobierno y la Junta hayan hecho desaparecer el proyecto de la autovía Toledo-Ciudad Real

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha lamentado que los gobiernos socialistas de España y de Castilla-La Mancha hayan hecho desaparecer el proyecto, tan demandado desde hace muchos años, de la autovía entre Toledo y Ciudad Real.

En declaraciones a Onda Cero, Cañizares ha manifestado que no es grave que arreglen la carretera nacional 401, con una inversión de 110 millones de euros, pero considera que no es una buena noticia que esta iniciativa no venga acompañada por la futura construcción de la autovía.

Dice que tienen que protestar porque el ministerio y la Junta de Comunidades ya dijeron en septiembre que iba a haber un nuevo diseño de la A-41 y que en ese diseño no se contemplaba la autovía Toledo-Ciudad Real.

Aunque hay una sentencia judicial que anuló el trazado previsto hace años por motivos medioambientales, Francisco Cañizares señala que este tipo de problemas los hay en cualquier autovía pero en todas ellas se pueden resolver.

El alcalde de Ciudad Real lamenta que esta autovía haya desaparecido de la agenda política y avanza que van a trabajar desde el Ayuntamiento para aunar esfuerzos y acudir a las instituciones provincial y regional con el objetivo de que el Gobierno de España y el de la región expliquen por qué ha desaparecido el proyecto de esta infraestructura.

Según Cañizares, el hecho de que Ciudad Real sea la única capital de Castilla-La Mancha que no está unida con Toledo a través de una autovía es un problema de región.