Ciudad Real incrementa su iluminación de Navidad para fomentar las compras en el pequeño comercio

“Uno de los objetivos es contribuir a la dinamización turística y su comercio queriendo ser un foco de atracción como capital durante la temporada más importante de ventas y consumo de nuestro comercio y hostelería, sector que sufre especialmente la crisis y pandemia provocada por la COVD 19. Por eso entendemos que merecen todo nuestro apoyo desde todas las instituciones. Es de justicia tratar de ayudar a fomentar las compras de navidad con responsabilidad y en ese sentido la iluminación es fundamental”, subrayaba Masías.

“Implantamos tecnología led en todas las calles de Ciudad Real y este año no habrá incandescencia en la iluminación navideña. Desde este Ayuntamiento no sólo apostamos por el pequeño comercio y la hostelería, sino también por el sector de la iluminación, un sector que también es uno de los grand4es perjudicados, ya que este año no ha habido celebración de ferias y fiestas, y es un sector que se ha visto mermado casi al 100%”.

Una iluminación que se incrementa en un 50% este año doblando los arcos hasta llegar a 74 y a calles como Postas, Alarcos, Morería, o Hernández Pérez del Pulgar y Dulcinea del Toboso, calles en otras ediciones no iluminadas o no en su totalidad, según apuntaba la edil.

“En un año tan difícil como el que estamos viviendo se hace necesario devolver la ilusión y el pulso comercial a esta ciudad que ya se engalana para niños y mayores, y sobre todo para el comercio y su actividad económica”.

Para el concurso público de adjudicación de esta iluminación navideña se han presentado tres ofertas, adjudicándose a la empresa Jesús Nazareno, de Jaén por un importe de 44.000 euros. Empresa responsable del montaje, mantenimiento y desmontaje de la instalación. A esta inversión, hay que añadir 14.500 euros del árbol de Navidad de la Plaza Mayor, que este año tendrá una

altura de 18 metros y contará con 18.000 bombillas led, junto a 11.300 euros en un contrato menor para la adquisición de material de iluminación destinados a los servicios municipales.

Las labores de montaje se están llevando a cabo desde el pasado día 9 de noviembre y la inauguración tendrá lugar el próximo día 1 de diciembre.