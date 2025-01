Castellar de Santiago lleva sin línea telefónica ni internet Movistar desde hace cinco días

Castellar de Santiago denuncia que lleva sin línea telefónica ni internet Movistar desde hace ya cinco días.

La localidad, con algo más de 1 700 habitantes lleva sin este servicio básico en la actualidad, como es la línea móvil y datos de internet, desde el lunes día 27 de enero por parte de la empresa Movistar, dejando en una grave situación de incomunicación a este municipio.

El Ayuntamiento de Castellar de Santiago denuncia el abandono de esta empresa a pymes, consultorio médico, bancos, farmacia, administración local y a más de la mitad de la población.

El corte imprevisto, incomunicado y no resuelto por dicha empresa está causando graves perjuicios económicos a la localidad:

El comercio no puede realizar pedidos, los equipos médicos no pueden acceder a informes, trasladar citas al Hospital ni prescribir medicación, la farmacia es incapaz de suministrar los medicamentos, el Ayuntamiento está paralizado puesto que no puede trabajar vía sede electrónica ni hacer ni recibir llamadas, las persona que teletrabajan no pueden hacerlo.

Y ésta no es la única ocasión que la localidad se queda sin servicio, sino que esto lleva ocurriendo varios años de forma más o menos continua.

El Ayuntamiento se está planteando tomar medidas judiciales para pedir responsabilidades por el perjuicio económico ocasionado en toda la población, por el desamparo que están ante cualquier emergencia y porque las telecomunicaciones son un servicio básico para cualquier población de nuestro país.