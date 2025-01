El Ayuntamiento de Torralba defiende la instalación de una planta de biometano: "No va a contaminar, todo lo contrario"

La alcaldesa de Torralba de Calatrava, María Antonia Álvaro, ha defendido la instalación de una planta de biometano en esta localidad y ha avanzado que aún así se hará una consulta popular para ver que opinan los vecinos, sobre si quieren o no este tipo de fábricas.

En Torralba y también en Carrión de Calatrava se han creado plataformas vecinales en contra de que se ubiquen dos plantas de biogas en estos términos municipales, a menos de dos kilómetros de los cascos urbanos.

En declaraciones a Onda Cero, Álvaro asegura que esta planta es futuro, es buena para la localidad y traerá riqueza.

A diferencia de lo que afirman las plataformas, la alcaldesa de Torralba asegura que la planta de biometano no provocará malos olores, porque todo va muy precintado, tampoco afectará al agua porque no la van a utilizar y no provocará contaminación, sino todo lo contrario, se recogerá, entre otros materiales, basura o estiércol y niega que tenga que ver con la recogida de purines de cerdo.

Consulta popular

El proyecto está a la espera de que la Junta de Comunidades se pronuncie sobre la evaluación del estudio medioambiental, algo que se prolongará durante varios meses.

La alcaldesa asegura que habrá consulta popular para recabar la opinión de los vecinos, y si estos rechazan el proyecto el Ayuntamiento trasladará el resultado a la empresa que ha tenido la iniciativa de instalar esta planta de biometano.