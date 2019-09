No hay alerta por sarampión en Ciudad Real pero recomiendan vacunarse a las personas de entre 40 y 50 años

No hay alerta sanitaria por el virus del sarampión ni en Ciudad Real ni en Castilla-La Mancha, pero la administración sanitaria recomienda la vacunación para aquellas personas que tengan entre 40 y 50 años de edad, es decir, que nacieron entre 1.970 y 1.980.

El resurgimiento de esta enfermedad en algunos países de Europa ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias.

Sin embargo, el delegado provincial de Sanidad, Francisco José García, ha dicho en Onda Cero que la recomendación es que se vacunen aquellos que tengan entre 40 y 50 años, ya que en la década de los 70 no existía una vacuna eficaz contra el sarampión.

Lo único que hay que hacer es acudir al centro de salud para que se administre la misma vacuna que se pone a los niño, la triple vírica.

Se pondría dos dosis de vacuna, lo mismo que a los pequeños. García ha dicho que si alguien no se acuerda de si se vacunó o no del sarampión, no hay problemas para que se le administre ahora, aunque sea por segunda vez.

Eso sí, la vacuna contra el sarampión no la puede recibir ni mujeres embarazadas ni personas con hipersensibilidad a algún componente de la vacuna.

El delegado provincial de Sanidad ha querido tranquilizar a la población y ha dicho que en España, en Castilla-La Mancha y en la provincia de Ciudad Real no hay alerta sanitaria por sarampión.