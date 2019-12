Jugarama se celebrará en 4 espacios diferentes de Ciudad Real

Desde la Concejalía de Festejos tras el pistoletazo de salida de la programación con el encendido de las luces y la inauguración de los belenes, el protagonismo lo tendrá el Mercado Navideño que se instalará en la Plaza Mayor del 13 de diciembre al 4 de enero, según ha explicado Eva María Masías.

Se mantienen la Chocolatada Solidaria el día 21 de diciembre por parte de la Hermandad de la Coronación de Espinas y el Roscón Solidario el 3 de enero por la Hermandad del Prendimiento.

Como novedad, la Ronda de Villancicos del día 22 de diciembre este año saldrán desde las 19 horas en la Plaza Mayor, en la que participarán las asociaciones de Coros y Danzas de la ciudad, haciendo una “zambombá”, que terminará en el Templete de los Jardines del Prado, done habrá una degustación de unos dulces y bebidas típicas de estas fiestas.

También se mantiene el “photowalk”, un paseo por la ciudad para los amantes de la fotografía, que partirá del museo López-Villaseñor el días 27 de diciembre a las 17:30 horas, para hacer fotografías en los lugares más emblemáticos de la ciudad en Navidad.

El 28 de diciembre tendrá lugar el Concierto Solidario de Villancicos en el Teatro Quijano desde las 20 horas organizado por la Hermandad del Nazareno, en la que participará el Coro del Realejo (Granada) “un coro que está entre los mejores coros de España”, y la Asociación de Coros y Danzas Mazantini.

El 31 de diciembre las migas nos volverán a reunir en la Plaza de la Merced para comer el último día del año, desde las 13 horas, gracias a Federación de Peñas “Alarcos”.

Tras la cabalgata de Reyes Magos, se llevará a cabo la III Gala Benéfica “Dulcinea” que este año consistirá en un tributo a GREASE, que será solidario con Guerreros Púrpura y la Asociación AMHIDA.

JUGARAMA Y ACTIVIDADES DE JUVENTUD E INFANCIA

Desde la Concejalía de Juventud e Infancia, su concejal, Antonio Gallego, ha dicho que este año se ha diseñado una Jugarama en diferentes espacios municipales, ya que el Pabellón Ferial sigue en obras. Será en el Espacio Joven, Centro Cultural Antiguo Casino, Casa de la Ciudad y el Polideportivo Rey Juan Carlos. “La idea es ofrecer una amplia gama de actividades para los niños y los jóvenes para que puedan disfrutar de la Navidad”, reconocía Antonio Galleo.

El Espacio Joven acogerá el “Jugarama Creativa”, donde se llevarán a cabo talleres navideños, animales marinos, “Hama Beads” y figuras en madera y habrá actividades de multiculturalidad, una ludoteca y un belén de Playmobil, orientado para niños de 5 a 12 años.

El Centro Cultural Antiguo Casino será el lugar para los más pequeños, de 1 a 4 años con “BabyJugarama”, en la que habrá una zona de juegos infantiles de 11 a 14 horas por la mañana y de 17 a 21 horas por las tardes, y actuaciones con pases a las 12 y a las 19 horas. La entrada es gratuita, pero por cuestiones de aforo se deberán recoger invitaciones en el Espacio Joven. (Máximo 5 por persona).

La Casa de la Ciudad se transformará en el “Jugarama Gamer”, donde habrá una zona “Cíber” con consolas de videojuegos y ordenadores para jóvenes de 10 a 14 años, y también contará con una zona de programación y robótica.

Por último en el Polideportivo Rey Juan Carlos los días 28 y 29 de diciembre habrá dos jornadas de deportes alternativos para toda la familia de 11 a 14 horas (patinaje, freesball, beisbol…)

Dentro de Jugarama, en El Espacio Joven, la Concejalía de Igualdad llevará a cabo una campaña de juegos y juguetes no sexistas bajo el nombre “aprende igualdad jugando con libertad”, en colaboración con la asociación FISE. El objetivo es que los niños y las niñas, y fundamentalmente los padres y madres, tomen conciencia de que no hay juguetes “para niños” y otros “para niñas”, sino que los juguetes, no tienen género, y que ellos no deben jugar con roles ya pre-escogidos.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

En cuanto a la programación deportiva, se sucederán los tradicionales torneos de Orientación, Tenis de Mesa, Esgrima, Pádel, Patinaje, Natación, Kárate, Ajedrez, Fútbol-8, Fútbol-7, Baloncesto, Pesca, Balonmano.

Como novedad, el día 27 de diciembre habrá una carrera de trail nocturna, aprovechando los nuevos terrenos de la Atalaya en colaboración con la Asociación “Corriendo por el campo”. Además, la Carrera del Pavo contará con más actividades, ya que habrá un escenario en la Fuente de la Talaverana donde habrá zumba y otras disciplinas a cargo de la Concejalía de Igualdad, y también para los más pequeños con camas elásticas, tiro con arco, etc.

También para todos los presentes habrá una degustación de chocolate con churros y un caldo para los corredores.

También el Patronato Municipal de Deportes vuelve a organizar la “DiverNavidad”, para facilitar la conciliación y disfrutar con la práctica deportiva, en las que se han establecido dos turnos: el 26 y 27 de diciembre y el 2 y 3 de diciembre. Las inscripciones están abiertas en el Patronato con un coste de 12 euros para cada turno, 8 euros el segundo hermano y si es familia numerosa 6 euros.

ACTIVIDADES DE CONSUMO

Por parte de la Concejalía de Consumo, se han organizado diversas actividades “aprovechando que son fiestas de reunirnos en familias entorno a las comidas y las cenas, hemos querido hacer un programa potenciando lo que son nuestros productos y a nuestros comerciantes del Mercado de Abastos”, reconocía Ana Belén Chacón.

El día 18 de diciembre a las 12 horas en el salón de actos del Museo López-Villaseñor la nutricionista Blanca Calatayud, especializada en Dieta Mediterránea y reeducación alimenticia, conversará sobre nutrición, salud, medio ambiente, actitud y habrá recetas e ideas para navidades con los productos de nuestra tierra, de nuestro mercado.

Además del 23 de diciembre al 4 de enero se llevarán a cabo actividades para niños y niñas de 3 a 12 años para comer saludable con los productos del mercado, a cargo de la Asociación mil y una sonrisas. De 11:30 a 13:30 horas en el mercado de Abastos habrá talleres de decoración de árbol de navidad, recetas fáciles, y manualidades.

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y CULTURA

La concejalía de Educación vuelve a organizar el Recital de Villancicos Escolares los días 17 y 18 de diciembre en el Templete de los Jardines del Prado de 10:30 a 13:30 horas, a los que se sumará el conservatorio de Música Marcos Redondo el día 18 a las 19 horas. También se celebrará el Concurso de Belenes Escolares en sus dos categorías: tradicional y manualidades. El jurado recorrerá el día 18 los diferentes belenes de los Centros.

A estas actividades hay que sumar todas las actividades culturales que pone en marcha la Concejalía de Cultura: dos funciones en el Teatro Quijano: “Ali Babá”, el musical a cargo de Producciones Telón a las 20:30 horas del jueves 26, con la dirección de Ignacio García y el Ballet de San Petersburgo con “La Bella Durmiente” el viernes 27.

Además el jueves 12 se representará “El nombre” dirigido por Daniel Veronese, interpretado por Gloria López, Pedro Morales, Jesús Calvo, May Pascual; el viernes 13 de diciembre actuará la bailaora Sara Baras con su espectáculo “Sombras” y el sábado 14 se pondrá en escena el VI Mesías Participativo a cargo de la OFMAN, y en el Quijano se representarán las “Historias íntimas del Paraíso” a cargo de Corocotta Teatro.