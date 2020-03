Ciudad Real ya aplazó "de facto" los períodos de recaudación de tributos

Clavero recuerda que “estos periodos de cobro de los tributos locales en voluntaria no se establecerán hasta que finalice el periodo de declaración del estado de alarma. Es perceptiva la aprobación por la Junta de Gobierno Local del correspondiente calendario de cobros, según establece la Ordenanza General de Recaudación e inspección de los Tributos y otros ingresos de derecho público locales, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia antes de iniciar la recaudación”.

Al no haberse aprobado este calendario por la Junta de Gobierno Local, y por lo tanto no haberse publicado en el BOP, no se ha iniciado ninguno de los periodos de cobro colectivo de los tributos locales.

Por lo tanto, reconoce Clavero, “la decisión del Equipo de Gobierno ha sido la de no iniciar los periodos de cobro en voluntaria de los tributos locales en los plazos habituales de otros ejercicios. El año 2019 estos plazos, por ejemplo, se iniciaron el 20 de marzo”.

El concejal de Hacienda considera que el Grupo Municipal Popular debería estar al tanto de la no aprobación del calendario tributario para 2020, ya que su portavoz asiste a las sesiones de la Junta de Gobierno Local. El Equipo de Gobierno lamenta además que se trate de aprovechar esta triste circunstancia por la que estamos atravesando en la lucha contra el coronavirus para intentar confundir a la ciudadanía