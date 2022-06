Julio Pérez Cuartero "Premio Especial Comarcal"

Autor del Diccionario Tomellosero, una publicación que lleva ya varias ediciones y ocupa las bibliotecas de los más afamados deportistas, periodistas y artistas de este país, a los que se lo han hecho llegar desde la peña editora “Los Canuthi” de Tomelloso. Julio es paisano de adopción, y cuando comenzó a ejercer de profesor en un centro educativo de la localidad, quedó impactado con ciertas palabras y chascarrillos que escuchaba en boca de sus alumnos. Con un lapicero y una libreta comenzó a ir haciendo acopio de todos ellos, contrastando posteriormente su autenticidad y originalidad, para después argumentar con rigor su definición.

Tras años guardando estas “perlas”, un amigo de la peña le sugirió publicarlos en un libro, y con fondos del colectivo y haciendo una gran labor de venta y promoción en romería, ferias y toda clase de eventos populares, se ha convertido en una joya imprescindible para descubrir la idiosincrasia cultural y jocosa del pueblo y toda una comarca en definitiva, porque todos nos reímos e identificamos en ellas los recursos que han hecho también popular el humor manchego.

P. Julio, este es el segundo premio que has recibido en pocos días, reconocerás que es tu momento.

R: La verdad, me emociona y agradezco enormemente estos reconocimientos, porque son el fruto del esfuerzo de muchos años de investigación

P. ¿Cuál fue el primero de los chascarrillos que te animó a emprender este trabajo?

R: El hermano Ambrosio me dijo: mira hijo mío, todos los que son aguzaetes, no le encuentran el alilí a la vida. Quería decirme que todos los que se preocupan de la vida de los demás no experimentan el placer de la suya propia. Pero luego después la señora Josefa me dijo: mira hermoso, todos los que saben dar copero, dan higazo, y los que son bacines tienen mu pocas levas. En resumen: todas las personas que dan solución, dan envidia, y los que son metementodo son poco inteligentes.

Me hicieron tanta gracia, que empecé a investigar con las palabras, las iba recopilando, me las traían los alumnos de sus abuelos, comprobaban si estaban en el diccionario con el mismo concepto, y si era así las retiraba para que fueran netamente tomelloseras, y así nació el diccionario tomellosero.

Y un día comentándolo con mi amigo Ángel de la Peña los Canuthi me propuso editarlo con ellos, y finalmente nos hemos visto sorprendidos por el éxito.

Julio Pérez en un acto público | OC

P. ¿Tenemos la cifra de los libros que ya se han distribuido?

R: Va por la cuarta edición, y se han donado unos 7000. No pensábamos que fueran a ser tantos, pero al ser palabras que ya no se oyen, 4.600 recuerdos y joyas del pasado, se corrió la voz y nos ha sobrepasado la demanda.

Estopa con el diccionario | OC

P. ¿Y la cifra de personajes famosos a los que ha llegado?

R: Pues mira: al señor Brasero “el hombre del tiempo de televisión”, al locutor Carlos Herrera, al humorista Agustín Duran, Butragueño y Cristiano Ronaldo, ambos iconos del Real Madrid, Y especialmente a su majestad el Rey Emérito D. Juan Carlos, del que recibí un escrito por parte de la Casa Real dándome las gracias. Y no descarto hacérselo llegar al actual Rey, su majestad Don Felipe.

También se lo hicieron llegar a Cristiano Ronaldo | OC

P. ¿Eres consciente de que este documento perdurará de generación en generación?

R: Sí, y me agrada que la gente actual y la venidera conozca la manera de expresarse de sus antepasados, y que lo hacían con gran humanidad e inteligencia, porque a muchos grandes filósofos les hubiera gustado ser sus autores. Te lo digo de verdad: cuanto más investigo, mayor es mi asombro.

P. Ahora ya jubilado y en teoría con más tiempo ¿te has planteado ampliarlo o trabajar en algún proyecto similar?

R: Efectivamente, ya seguí investigando y me han editado un libro que se llama “Retahílas, Bacinerias y Cancioncillas Tomelloseras”, en el que se recogen frases, poemas, dichos con el argot tomellosero. Una pequeña ampliación del diccionario y el origen de multitud de sus palabras, y otras que se pierden en el tiempo, por ejemplo: cuartear, que es mirar despacio de arriba abajo, como si lo hicieras en cuartas partes. Jacaraldosa: persona elegante y vistosa, similar al porte que tienen las jacas andaluzas, por eso le llaman “jacarandosa”.

Hablo sobre acontecimientos de hace cien años, tomelloseros que tienen calles, costumbres, tradiciones, utensilios, “mi pueblo y su gente”, pintores y escritores, profesiones, empresas, entidades que ayudan, personas premiadas, “Ismael de Tomelloso”, romerías, vinos, asociaciones, la mujer… etc, etc

Y ahora quiero empezar una investigación sobre juegos tradicionales y populares, a los que jugaban nuestros abuelos, y nosotros cuando éramos niños, “que ahora con la Tablet los niños tienen suficiente...”

Los Canuthi en 2022 | ayuntamiento de Tomelloso

P. ¿Cómo es tu relación con la peña Los Canuthi?

R: Soy un miembro más de ellos, y es una peña extraordinaria. Son gente inteligente, con gran sentido del humor, muchas inquietudes, y lo principal: son muy buenas personas. Como dicen los mayores ¡MU GUENA GENTE!

P. ¿A quién te gustaría dedicar el premio?

R: Pues al amor me trajo a Tomelloso, y es que si mi señora hubiera habitado en cualquier otro sitio como Huelva, pues estaría allí y no aquí. Igual que el libro, se lo dedico a mis cuatro tesoros, mis dos nietas y mis dos nietos, que me hacen pasar momentos muy felices como le ocurre a la mayoría de los abuelos y abuelas, “eso es así”.

[[H4:P. Y … ¿autorizas a Mota o a cualquier otro embajador del humor y la idiosincrasia manchega a hacer uso de tu diccionario como recurso?]]

R: Si, si… autorizo públicamente a todo el que quiera utilizarlo “en base de que no haya dinero por medio”. A Mota ya se lo di en un programa de televisión donde coincidimos juntos, tomamos cervezas y echamos un rato gratamente gracioso. Y luego he visitado casi todas las televisiones nacionales, presentando el libro como un gran acontecimiento.

P. Por cierto ¿dónde lo podemos conseguir ahora mismo?

R: A través de los socios de la peña y papelerías locales. Y ya estuve también en una feria en Madrid, incluso en la romería de la Virgen de las Viñas firmando libros.

P. ¿Para la gala de nuestros premios traerás un cargamento?

R: Por supuesto. Gracias a vosotros, que os suelo oír con cierta frecuencia, y os veo bastante centrados. Como diría un tomellosero ¡SOIS CATRALES!...”fuera de lo normal".