Cooperativa Vinícola del Carmen "Proyección Empresarial"

Tradición, historia y modernidad es lo que aúna esta marca con más de 125 años de historia, porque “Vinícola Manchega”, una de las bodegas más antiguas de Castilla La Mancha, fundada en 1895 por 62 socios, finalmente se fusionó en los noventa con “Vinícola del Carmen”, otra cooperativa histórica y de gran proyección estos últimos años, especialmente con la actual efeméride que están festejando.

En la actualidad cuenta con más de 620 socios, y su producción ronda los 30 millones de kilos de uva según campaña. Su principal activo ha sido el granel, pero ahora están volcándose en los embotellados con marcas muy criptanenses como “Albaicín”, con las que están consiguiendo exportar sus vinos a Italia, Francia o Suiza; pero sobre todo creando un producto de calidad.

En el 125 Aniversario, se suceden las presentaciones y catas de sus vinos, continúan promoviendo concursos de diseños para nuevas etiquetas, y con su nueva presidenta están dispuestos a afrontar todos los retos necesarios para conquistar fronteras y paladares.

R (JM Leal): Lo primero decir que estamos muy agradecidos, emocionados, entusiasmados con este premio que además de reconocimiento del trabajo realizado nos sirve de acicate para seguir trabajando de forma positiva para nuestros socios y para la sociedad en general.

"Cooperarte" mural conmemorativo realizado por alumnos del Centro de Educación Especial | OC

P. Hemos coincidido en FENAVIN, recientemente recorríamos su bodega admirando el bonito mural de “Valvuena”, no dejamos de disfrutar su blanco “Albaicín” en los bares y restaurantes más prestigiosos de la zona, y resto de vinos en multitud muestras y eventos…”sin duda, este es el año de Vinícola del Carmen” ¿no cree?

R: Sí, es un año muy especial, es el año del espaldarazo, aunque el año de la Cooperativa es algo que está por venir; El hombre propone y Dios dispone. El mural se planteó en el 2019 y para realizar en 2020, la pandemia nos ha llevado a hacerlo este año; El Albaicín queríamos haberlo presentado antes de la Navidad del 2021 y finalmente por temas burocráticos fue a principios de este 2022 y todo coincidiendo con este aniversario. Vinícola Manchega tiene el acta de constitución en 1896 y empieza a funcionar 1897, de ahí que quede grabado ese año como fundacional

P ¿Cómo va sucediéndose el calendario de actos del 125 Aniversario?

R: Como primicia: el día 9 de Julio queremos hacer una puesta de largo de un producto de nuestra Cooperativa, el 17 de Julio retomaremos nuestro día del Socio, ya que en los dos últimos años no se pudo hacer; se presentará el nuevo vino tinto “Infanto”, y también haremos entrega del premio a la etiqueta ganadora.

En la presentación del concurso de etiquetas | OC

P. ¿Ya hay etiqueta para el nuevo vino tinto que van a lanzar próximamente?

R: No, todavía está abierto el plazo de entrega pues finaliza el día 24 de Junio, y el día 26 de Junio se reúne el jurado para decidir la etiqueta ganadora, el jurado estará compuesto por la Junta rectora con un único voto. Pepe Leal, Andrés Escribano, Miguel Valbuena, Jesús Martinez-Meco, Domingo Díaz, y Rosana Fernández como Concejal de cultura del Ayuntamiento de Campo de Criptana. La entrega del premio a la etiqueta ganadora será el día 17 de Julio coincidiendo con el día del Socio.

Julia Mercedes Leal | OC

P. En poco tiempo varias mujeres han asumido la presidencia de emblemáticas cooperativas como la suya ¿cómo lleva ser mujer en un mundo, el de las bodegas, que hasta ahora lideraban principalmente hombres?

R: En el Consejo Rector desde hace cinco años hay una presencia femenina, empecé yo, dos años después se incorporó Rosario Huertas, y el año pasado se incorporó María José Rodrigo. Lo llevo con total naturalidad, ya que toda mi vida he estado de alguna manera conectada con el mundo Agrario, también el resto de mis compañeros hacen que sea totalmente normal, y la presencia de las mujeres en órganos directivos de cualquier empresa hoy día está bastante normalizado

Presidenta de Vinícola del Carmen junto a autoridades | OC

P. ¿Después de este vertiginoso año, cuáles son los retos más ambiciosos de la marca?

R: Consolidar la apuesta por el embotellado y también seguir apostando por el ecológico, ya la vendimia pasada hicimos elaboración diferenciada, se defendió a granel, y nos gustaría empezar a trabajar con él en embotellado. Creemos que en la zona en la que estamos el vino ecológico puede tener mucha proyección y puede ser una alternativa al producto convencional.

P. ¿Qué le gustaría cambiara en el sector para mayor confianza y garantía de sus socios?

R: Mirar positivamente la situación, a pesar de las dificultades. Ayudas para que al agricultor le sea rentable la explotación sin necesidad de ir a grandes producciones, que prime la sostenibilidad ambiental, ligada indisolublemente a la sostenibilidad económica, eso sería el empujón que necesitaríamos para terminar de creernos que podemos fabricar grandes productos con muy buena calidad.

P. ¿Es importante ir de la mano de otros sellos de calidad como D O Mancha o Campo y Alma?

R: Por supuesto que sí, apostamos ir de la mano de la D.O. con nuestro vino Albaicín, La D.O. te respalda, es un sello de calidad que te proporciona un reconocimiento. Campo y Alma te abre las puertas al exterior. En Fenavin estuvimos en el stand de la D.O. y estamos muy contentos con la experiencia, tanto es así que queremos repetir en próximas ediciones

P. ¿Quiere dedicar el premio? Porque lógicamente no está sola en el impulso que pretender dar a la cooperativa.

R: Primero de todo dedicárselo a los trabajadores, que están muy comprometidos con la Cooperativa, continuando con la Junta, que hacen que todo sea mucho más fácil, y sobre todo para los socios que son los que componen esta Cooperativa, "es por ellos y para ellos por los que hacemos todas estas cosas".