Concejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud en el Ayuntamiento de Alcázar "Premio a la Excelencia"

Pionera en la zona creando un órgano como es el Consejo Local de Infancia, donde periódicamente se escuchan y someten a estudio las propuestas de los pequeños ciudadanos, que en la mayoría de los casos terminan por prosperar, apuesta por su salud y formación en valores, sin desdeñar el ocio y lo que hace más amable y fructífero su desarrollo como personas íntegras.

Estamos en la red de Ciudades Amigas de la Infancia, participamos como “cibercorresponsales” en importantes congresos y eventos nacionales, y nos hemos ganado el respeto de importantes marcas y plataformas como UNICEF.

Sobre los programas y actividades en ciudad, hay numerosas actividades extraescolares, para conciliar vida familiar en verano, incluso becas y ayudas de toda índole “para que nadie se quede descolgado de los estudios en infantil, primaria y bachillerato…llegando incluso a ayudar para acceso a la EVAU o después de la carrera con las Becas de Transición a la Vida Activa.

P. ¿Supongo que recibís el premio con entusiasmo, pensando en el buen trabajo vuestro y de los antecesores?

R: Es todo un halago y un honor recibir este reconocimiento como responsable de las áreas de Infancia, Adolescencia y Juventud del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Que se reconozca el trabajo y la dedicación siempre es de agradecer.

Nuestro municipio fue pionero, en los años 90, en impulsar la difusión y aplicación a nivel local de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas en 1989. Por eso, y por el esfuerzo sostenido que se viene realizando, siempre con gobiernos socialistas, desde hace décadas a favor de la infancia y la adolescencia, UNICEF, desde el año 2004 nos viene brindado el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia.

En la actualidad, con las recomendaciones de UNICEF para configurar la Garantía Infantil Europea, la perspectiva estratégica de la Convención sobre los Derechos del Niño y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Ayuntamiento está impulsando el nuevo Plan Local de Infancia y Adolescencia hasta el año 2025.

Alba Castellanos | OC

P. ¿Cómo funciona los resortes de esta concejalía, está el trabajo institucional, pero también hay un equipo detrás que organiza y ejecuta con solvencia, no?

R: Aprovecho tu pregunta para destacar el compromiso y la implicación que demuestra el personal técnico municipal de las distintas concejalías municipales, en general, y de las Concejalías de Infancia, Adolescencia y Juventud en particular, ya que su trabajo es imprescindible para avanzar de forma coordinada y eficaz, siempre con un enfoque de mejora continua.

P. ¿Cuántos niños, adolescentes y jóvenes conviven ahora mismo en la ciudad?

R: La población menor de 18 años asciende a unas 5.600 personas, lo que se traduce en, aproximadamente, el 18% de la población de Alcázar de San Juan.

Como dato curioso, Marcos, puedo contarte que sobre el total de la población, hay porcentualmente más niños en Alcázar de San Juan que en la media de la provincia de Ciudad Real.

P. En cada horquilla de edad con realidades y necesidades diferentes, y atendiéndolas por igual…

R: Efectivamente. Desde el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan se llevan a cabo acciones desde el nacimiento, como “Un árbol para el bebé” en el Bosque de la Vida, la oferta de plazas públicas en la Escuela Infantil Municipal “El Tobogán”, Banco Municipal de Libros, pasando por una amplia oferta de actividades, talleres y programas que promueven la participación de los adolescentes y jóvenes… Hasta incluso, como bien has dicho anteriormente, Ayudas para el pago de las tasas de obtención del título de bachillerato y las de inscripción a EVAU, Becas de alojamiento y transporte para universitarios y Becas de Transición a la vida activa, también en empresas, para jóvenes de hasta 30 años.

La Ministra Darias junto a varios niños vacunados en Alcázar | OC

P. Hemos introducido muchas de las gestas que avalan este Premio a la Excelencia ¿alguna de la que esté especialmente orgullosa la actual concejala, o se nos haya olvidado?

R: Me siento muy orgullosa cuando nuestro trabajo, se refleja, por decirlo así, viendo a miembros de nuestro Consejo de Infancia y Adolescencia, representando a las niñas y niños de Alcázar, fuera de nuestra ciudad. Por ejemplo, a Vania, compareciendo ante la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Congreso de los Diputados junto a sólo 7 otros siete chicas y chicos de toda España. O a Víctor representándonos en el grupo asesor del Encuentro Estatal de Ciudades Amigas de la Infancia y en la mesa de participación del Consejo de infancia y adolescencia de Castilla-La Mancha, dependiente de la Dirección General de Infancia y Familia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

No sólo es que me sienta orgullosa, es que además, me surge un verdadero sentimiento de esperanza en las próximas generaciones

P. La alcaldesa habla en repetidas ocasiones de un “gobierno transversal” ¿cómo interactúan las otras concejalías en vuestros programas y proyectos?

R: Trabajamos para que Alcázar sea una ciudad en la que se cuidan los múltiples aspectos de los que depende el desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes, y en la que se planifican y coordinan las actuaciones de todas las concejalías para garantizar el cumplimiento de uno de nuestros objetivos principales: PROMOVER LA EQUIDAD Y EL BIENESTAR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN UN MUNICIPIO PROTECTOR, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE. El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan actúa en el marco de sus competencias para garantizar el acceso de los NNyA a los servicios esenciales y para construir y preservar las condiciones sociales y medioambientales que protejan a la infancia y la adolescencia, contribuyendo a su pleno desarrollo, de forma inclusiva y democrática, teniendo en cuenta su diversidad.

Lo que nos ocupa ahora, la ejecución del PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, participan 10 Concejalías, cada una de las cuales lidera un determinado número de medidas, en el ámbito de sus competencias. Por poner un ejemplo, una de las 181 medidas es un proyecto sobre parentalidad positiva con acciones dirigidas a las familias, en el que han colaborado junto a las Concejalías de Infancia y Adolescencia, las de Juventud, Igualdad y Educación.

Huerto urbano en el CAI Tobogán | OC

P. Hace unos días se celebraba el último Consejo Local de Infancia ¿por dónde están orientadas las nuevas peticiones y propuestas de nuestros pequeños vecinos?

R: La participación de niñas, niños y adolescentes es un objetivo central en las políticas locales de infancia y adolescencia basadas en un enfoque de derechos. Todo niño o niña debe ser escuchado en todos los asuntos que le afectan.

En este último Pleno del Consejo de Infancia y Adolescencia, los miembros del Consejo, como representantes de todos los niños y niñas de Alcázar, han vuelto a demostrar un fuerte sentimiento de ciudadanía. Sus principales preocupaciones y propuestas guardan relación principalmente con la protección y el cuidado del medioambiente y de la ciudad, y de la convivencia y las relaciones entre personas.

Además, Marcos, prueba de ese derecho a la participación es que para la programación de las actividades de verano, se ha tenido en cuenta la opinión expresada por 88 menores y sus familias, consultados por la Concejalía de Infancia y Adolescencia en meses pasados, que se materializará entre otras, en el II Campus de Robótica y en un taller de creación de funko pop en el CJ Covadonga.

P. Y para finalizar “una pregunta con mucha miga” ¿cómo definirías al alcazareño o alcazareña del futuro con “los mimbres” que está cimentando actualmente esta concejalía?

R: Si se me permite la licencia, voy a tomar como referencia al escritor Jacinto Benavente que decía que “en cada niño nace la humanidad”, por eso no deben faltar niñas y niños jugando felices en las calles y plazas de Alcázar de San Juan. De su presencia y de su contribución a la gobernanza municipal depende en buena medida que nuestra sociedad sea cada vez más humana.