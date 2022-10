Sensibilización para acabar con faltas de respeto hacia los profesionales de Servicios Sociales

El Ayuntamiento de Albacete, a través de su Concejalía de Atención a las Personas, realizará una campaña de sensibilización sobre los Servicios Sociales y la necesidad de respetar a sus profesionales, pues “aunque la inmensa mayoría de la ciudadanía tiene una conducta adecuada, hay personas que tienen conductas incívicas que afectan a los trabajadores y trabajadoras de Servicios Sociales Municipales”, ha detallado la concejala del área, Juani García.

“Cada vez es más frecuente el desarrollo de comportamientos agresivos hacia los profesionales de los Servicios Sociales”, ha indicado Juani García, apuntando que “tradicionalmente se ha tenido la idea de que era necesario tolerar este tipo de situaciones como parte del trabajo por atender a población con mayor dificultad social, pero este tipo de filosofía puede llevar a situaciones de riesgo e indefensión reiterada”.

Es por ello que el Ayuntamiento desarrollará una campaña de sensibilización con el objetivo de “concienciar a la ciudadanía del valor de los Servicios Sociales: qué son, qué hacen y qué pueden ofrecer, ya que parte de estos problemas vienen por desinformación y se producen porque la demanda supera las posibilidades de actuación y resolución del problema”, ha expresado la concejala de Atención a las Personas.

Y es que, normalmente, “la persona agresora siente una necesidad que se expresa en una demanda de atención inmediata, sin tener en cuenta si hay otras personas esperando para ser atendidas, o situaciones de mayor gravedad que la suya, no acepta plazos, requisitos ni baremos institucionales”. En este sentido, Juani García ha destacado que la difusión sobre prestaciones, recursos y servicios e información general sobre derechos y deberes de las personas usuarias de Servicios Sociales puede ayudar a que las demandas realizadas se asemejen a la capacidad de respuesta por parte de los servicios y “así no volcar la responsabilidad de la no cobertura de las necesidades en los profesionales”.

Por otra parte, la concejala ha indicado que “se está elaborando un protocolo de actuación para proteger al centenar de trabajadores y trabajadoras de Servicios Sociales Municipales y formarles en habilidades para gestionar estas situaciones que derivan en malestar, bajas laborales, pérdida de autoestima del profesional y retraso en la atención de otras personas usuarias”, ha concluido.