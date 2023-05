Seis tapas estrella para el Gastrosentidos 2023

Gastrosentidos’23 ofrece seis tapas estrella: Tosta de lomo y alioli de azafrán, Carrillera al azafrán, Salmorejo de mango (sin gluten), Croqueta de cochinillo, Pan bao y rabo de toro, Gyoza de verdura (vegana). Una selección donde los productos de la tierra y los platos tradicionales convergen en fórmulas gastronómicas que fusionan la tradición con la cocina de vanguardia y la puesta en valor de nuestros productos, como materia prima imprescindible para la ejecución de estos platos.

Además, el festival contará con una amplia oferta de tapas, bocatas, hamburguesas, etc; sin olvidar la presencia de ibéricos, de la mano de Cárnicas Rodenses, y los deliciosos quesos locales representados bajo la firma Rodanoble. No faltarán los incondicionales miguelitos que podrán degustarse acompañándolos con un delicioso café o té; al tiempo que se tendrá la oportunidad de probar las diferentes variedades de Miguelitos Ruíz (chocolate negro o blanco, turrón, o los clásicos de crema).

Otro de los espacios fieles a esta cita con la música y la gastronomía es la zona de bodegas, con los mejores caldos de la DO La Mancha con representación en nuestras bodegas locales, ofreciendo al público sus vinos más selectos, algunos laureados nacional e internacionalmente. Participarán las bodegas La Remediadora, Martínez Sáez y César Velasco.

Esta rica variedad gastronómica, que a buen seguro hará las delicias de quienes se acerquen a La Roda a disfrutar del festival, se suma a los alicientes que ofrece un cartel de altísimo nivel y que encabeza Vetusta Morla. También actuarán otros grandes del panorama musical como Dorian, Dani Fernández, La La Love You, Amatria, Sexy Zebras, Biela, INNMIR y muchos más.

Venta de entradas en www.festivalsentidos.com