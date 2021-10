SAE solicita la puesta en marcha las subvenciones para las prótesis capilares en pacientes oncológicos

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha remitido una carta a la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carolina Darias, solicitando que la Proposición no de Ley que el grupo parlamentario PSOE presentó en 2017 con el objetivo de establecer ayudas económicas para que las personas afectadas por tratamientos oncológicos puedan acceder a prótesis capilares cuando sus recursos económicos no les permitan adquirirlas, sea aprobada, ya que no nos consta que lo esté. “Acceder a una prótesis capilar durante el tratamiento de quimioterapia ha de entenderse como una prestación con singular relevancia para la calidad de vida de quienes padecen la pérdida de cabello como consecuencia de la misma. La mejora de la apariencia física incide en el mantenimiento de la autoestima y ha de tener consecuencias positivas para el bienestar psicológico, el cual sin duda redunda en la manera de afrontar los tratamientos y la propia enfermedad”. Este es un extracto del texto de la Proposición no de Ley presentada por el grupo socialista ante el Congreso de los Diputados el 19 de octubre de 2017.

Una iniciativa que se suma a la recomendación que en 2011 realizó el Defensor del Pueblo para que las prótesis capilares se incluyeran en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud para pacientes oncológicos afectados de alopecia secundaria a tratamientos de quimioterapia, y a la solicitud que el Parlamento Europeo llevó a cabo en 2012 para que los Estados procedieran al reembolso de los gastos de pelucas de pelo artificial y rellenos de sujetadores como una de las medidas para asegurar la mejor calidad en el tratamiento del cáncer de mama.

“El recorrido de esta propuesta se alarga en el tiempo, por ello desde SAE instamos a la Ministra de Sanidad a adoptar las medidas precisas para aprobar esta proposición y conseguir así mejorar la salud y el bienestar de los pacientes oncológicos”, explica Daniel Torres, secretario de acción social y formación de SAE