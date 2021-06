La Roda pasará a cobrar el recibo de basuras de forma anual

El concejal de Economía y Hacienda, Alberto Iglesias, ha presentado la campaña informativa sobre el recibo de la basura, que en 2021 no se cobrará trimestralmente con la factura de Aqualia, sino que será ahora de carácter anual y a través de Gestalba. “En este primer recibo del año 2021 ya no se ha producido así, por lo que han visto un ahorro en esa factura de agua, derivado de que ya no se cobra con ese concepto”.

Es por ello que ha remarcado como importante, el plazo de cobro voluntario, entre el 20 de septiembre y el 20 de noviembre, como fecha para cobrar “un sólo recibo de basuras”, de manera que quien no lo reciba “deberá dirigirse durante ese plazo a la oficina de Gestalba en Paseo Ramón y Cajal o bien solicitar el pago a través de la web o mediante línea telefónica”. Otra posibilidad de poder pagar la basura será a plazos, sin recargos, mediante un Plan de pago personalizado que también está disponible para el resto de tributos municipales. Como ha explicado Iglesias, “una hucha de aportaciones mensual o como decida el contribuyente para pagar sus tributos”.

“Se cobrará en un sólo recibo”. Lo recibirán en sus domicilios entre el 20 de septiembre y el 20 de noviembre que es el plazo de pago voluntario. Quienes no lo reciban, pueden dirigirse durante estas fechas para solicitar su recibo. Una vez más, ha reiterado que “si pagamos todos, al final podremos pagar menos”. También ha recordado que a los hosteleros le supondrá una reducción del 27 % en el recibo y “con el nuevo padrón, habrá más actividades económicas que verán este pago reducido en próximos ejercicios”.

Ha recordado además que en 2021, la tasa de tenencia de perros se ha derogado por parte del equipo de gobierno, por lo que también “supondrá un ahorro para las familias en este ejercicio y en los próximos”.