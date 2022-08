Presentan el 33º Memorial 'Alberto Cano' que contará con Shoda Monkas como grupo invitado

El vicealcalde y concejal de Cultura, Vicente Casañ, ha anunciado la convocatoria del XXXIII Memorial ‘Alberto Cano’ y ha fijado el 8 de octubre para la celebración del concierto final, contado con Shoda Monkas como grupo invitado.

“Este veterano concurso tiene como objetivo potenciar y detectar el talento musical de Albacete, que es mucho, y un buen ejemplo de este talento local es Shoda Monkas (Gabriel Díaz)”, ha recalcado Vicente Casañ.

Shoda Monkas, por su parte, ha manifestado el “orgullo” que para él y todo su equipo supone incluir el Memorial ‘Alberto Cano’ en su gira de 2022, “tenemos cerradas unas 30 fechas, algo para nosotros impensable antes del Covid, y Albacete está entre las más importantes”, ha recalcado el cantante de rap.

El vicealcalde ha subrayado además la apuesta que desde la Concejalía de Cultura se quiere hacer por estilos musicales emergentes, de ahí haber contado para esta edición con Shoda Monkas, que siempre ha estado vinculado a la cultura urbana, el hip hop y el rap.

Gabriel Díaz, joven albaceteño subido a los escenarios desde que tenia 15 años, ha logrado crearse un espacio propio en la escena musical, de hecho, su último álbum, ‘Mum, she loves me’, ha supuesto su consolidación. El joven cantante ha recordado su participación en este concurso, el Memorial ‘Alberto Cano’, cuando daba sus primeros pasos en el mundo musical, “entonces éramos unos chavales, pero este concurso era una forma de introducirnos en lo que era la cultura musical”.

Los grupos interesados en participar dispondrán de 20 días, desde que se publica la convocatoria, para hacer llegar sus maquetas a la Concejalía de Cultura. En la pasada edición se presentaron 39 grupos distintos.

El jurado se encarga de elegir a los seis grupos finalistas, que actuarán en directo en el concierto que tendrá lugar el 8 de octubre en la remozada Caseta de los Jardinillos, evento en el que participará Shoda Monkas como grupo invitado y donde se desvelará quien es el grupo ganador. En la pasada edición el premio fue para ‘Argonautas’.

El ganador del este concurso, que rinde tributo al músico Alberto Cano, -quien fuera una joven promesa musical cuya vida se truncó demasiado pronto-, recibirá como premio la cantidad de 5.000 euros para grabar un disco y un concierto en el Teatro Circo.

Además del primer premio, se conceden 1.000 euros al grupo clasificado en segunda posición y 500 euros para el tercer clasificado. El resto de finalistas recibirán 250 euros.

Hay otros dos accésits, uno de 150 euros en material musical para el grupo que interprete la Mejor Canción, por cortesía de Klavier; y otro de la misma cantidad para el mejor instrumentista, por cortesia de Albéniz. El talento joven está reconocido, también, con 1.000 euros para el Premio Joven.

En este concurso se admiten todos los estilos musicales, por tanto, pueden presentarse formaciones de pop o rock, con todas las variantes admisibles: ska, reggae, punk, heavy, rithm and blues, rock and roll, garage, psicodelia, rock sinfónico, rap, electrónica, jazz y cualquier otra manifestación emergente. Sí que se exige que sean grupos amateurs, no profesionales, que no tengan contrato con discográfica, nacidos o residentes en la provincia de Albacete, integrados por personas mayores de 14 años.