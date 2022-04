Las obras menores estarán exentos de pagar una nueva tasa por ocupación en Albacete

Con esta adaptación normativa, la cuantía de las tasas y licencias urbanísticas se mantiene con respecto a las que estaban vigentes, si bien hay cambios en las denominaciones, pues la Ley de Simplificación y Medidas Administrativas introduce nuevas definiciones y, entre otras novedades, extiende el tipo de obras que pueden autorizarse mediante el sistema de declaración responsable (lo que antes se denominaba comunicación previa), buscando una mayor agilidad en la actividad de la construcción.

Se estima que con esta decisión en torno a 1.300 obras menores al año no pagarán una tasa, estimada en el entorno de los 90-100 euros por obra menor, que hubiesen tenido que abonar en el supuesto de haber sido establecida dicha tasa.

En concreto, la Ley de Simplificación y Medidas Administrativas establece que las obras en edificaciones e instalaciones existentes, en suelo urbano consolidado, que no alteren los parámetros de ocupación y altura, ni conlleven incrementos en la edificabilidad o el número de viviendas y que no requieran proyecto, deberán tramitar una vez realizadas la declaración responsable por ocupación de obras o utilización de las obras. Los servicios técnicos han estimado que el coste mínimo de este servicio se situaría en 92 euros, calculando el coste del trabajo técnico que hay que realizar para comprobar que la obra se ha realizado tal y como se comunicaba, cantidad que con esta decisión adoptada por el Pleno no será exigida a la ciudadanía.

Cada año se tramitan centenares de obras menores, y en 2021 se ha cerrado el ejercicio con más de 1.200 expedientes de obras menores, mientras que en 2020 fueron 1.330 los expedientes tramitados, un número mayor gracias a que en ese ejercicio estaba abierta la convocatoria de ayudas de instalación de ascensores y se autorizaron 123 nuevas instalaciones de elevadores en ese año, que además estuvo marcado por la pandemia.

En base a esta estimación de 2020, cuando se tramitaron 1.330 expedientes de obras menores, si se hubiese gravado con esta nueva tasa, aún siendo por la cuota mínima, 92 euros, las arcas municipales hubiesen ingresado 122.360 euros, cantidad que se dejará de percibir con la decisión del Equipo de Gobierno, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, de no crear esta nueva tasa.