Las obras de la colocación del mosaico original del antiguo colegio en el Templete de la Música del Abelardo Sánchez finalizarán antes de Feria

Manuel Serrano, alcalde de la ciudad, ha explicado que esta actuación, que comenzó el pasado mes de marzo y estará finalizada en septiembre, antes del inicio de la Feria, cuenta con una inversión municipal de 160.000 euros y tiene como principal objetivo mejorar el estado en el que se encontraba el Templete para que los vecinos y vecinas de Albacete puedan volver a disfrutar de su programación cultural en unas instalaciones completamente renovadas.

La rehabilitación contempla la demolición del falso techo y de la parte superior del tablero de la cubierta, manteniendo la estructura metálica y el zuncho existentes, así como la limpieza y tratamiento del acero y la reposición de los elementos deteriorados.

Asimismo, se está ejecutando un nuevo tablero de cubierta, reconstruyendo el falso techo y recuperando las molduras originales del edificio, preservando su imagen y valor patrimonial. A ello se suma la pintura del exterior del Templete, el refuerzo de las molduras y la colocación de un nuevo pavimento interior de mosaico hidráulico hexagonal antideslizante.

Como dato singular de esta actuación, Manuel Serrano ha destacado que este mosaico procede del antiguo colegio de la calle León, inaugurado el pasado 17 de septiembre de 1934, donde actualmente se ubica el Archivo Municipal, y que será reutilizado con el objetivo de darle una segunda vida y conservar parte de la memoria histórica de la ciudad.

Según ha señalado, las obras también incluyen la ejecución de una acera perimetral de adoquín de granito con bordillo, así como una renovación integral del sistema de iluminación mediante tecnología LED indirecta en molduras y capiteles y la instalación de una luminaria central circular LED de 325 vatios, junto con la renovación completa de la instalación eléctrica.

Además, de que el proyecto mejorará la accesibilidad del Templete mediante la instalación de una rampa metálica y contempla la restauración y reposición de la barandilla metálica existente.

Esta intervención permitirá recuperar uno de los espacios más representativos del Parque Abelardo Sánchez y reforzar su papel como escenario para conciertos, actuaciones y actividades culturales, ofreciendo a la ciudadanía un entorno renovado, accesible y de mayor calidad para el disfrute de la cultura y el patrimonio de Albacete.