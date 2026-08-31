El municipio de San Pedro vuelve al cole con climatización para todas sus aulas y paneles solares.

El proyecto ha sido adjudicado a Iner mediante licitación pública, siendo la compañía la encargada de desarrollar técnicamente la actuación. La instalación incorpora 23 paneles solares de 615 Wp, con una potencia total de 14,15 kWp, además de un inversor de 15 kW de última generación.

La actuación permitirá climatizar todas las aulas del colegio, mejorando el confort de alumnos y profesores. Parte de la energía necesaria para el funcionamiento de esta climatización será suministrada por la instalación fotovoltaica, aprovechando así la energía solar generada en el propio centro.

“Queremos que San Pedro avance hacia un modelo energético más responsable. También tenemos que adaptarnos a las nuevas temperaturas que estamos viviendo y mejorar la eficiencia energética. El hecho de poder contar con climatización apoyada por placas solares nos permite utilizar mejor la energía y conseguir también un ahorro. En el colegio, además, esta mejora tendrá un impacto directo en nuestros alumnos”. Así lo señala Daniel Sancha Cañadas, alcalde de San Pedro.

Un colegio más confortable y eficiente

Con este proyecto, el municipio mejora el confort de sus alumnos y avanza hacia un modelo energético más eficiente, combinando climatización y generación de energía solar en uno de sus principales edificios públicos.

La combinación de climatización y energía fotovoltaica permite que parte de la energía necesaria para el funcionamiento del sistema proceda directamente del sol, reduciendo la dependencia de la red eléctrica y contribuyendo a un uso más eficiente de la energía.

Desde Iner, empresa especializada en instalaciones y eficiencia energética, destacan la importancia de aplicar este tipo de soluciones en espacios que tienen un impacto directo en los ciudadanos. “Los edificios públicos son espacios especialmente importantes para aplicar medidas de eficiencia energética, porque permiten que los beneficios de estas actuaciones lleguen directamente a los ciudadanos”, señalan desde Iner.

Un paso más hacia un municipio más eficiente

Con este proyecto, el municipio da un nuevo paso hacia un modelo energético más responsable, combinando generación solar, eficiencia y confort en uno de sus edificios públicos más importantes. Una actuación que se suma al compromiso de Iner Energía con las administraciones públicas, colaborando en proyectos que permiten avanzar hacia municipios más eficientes y sostenibles.

San Pedro comienza así el nuevo curso con más energía que nunca: energía solar, mejores condiciones para sus alumnos y un colegio más preparado para el futuro.