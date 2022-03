Juventudes Socialistas celebra el XVII Congreso de las JSPAB para elegir a su nueva ejecutiva

Con la convocatoria del Congreso Ordinario de JSPAB para el próximo 2 de abril, se inicia un proceso que trae distintas fases en cascada.

Una de estas precandidatas es la joven albaceteña Patricia Romero Aroca, de 26 años, presentará su candidatura a la Secretaría General de la Provincia. La militante de la Agrupación Local de Juventudes Socialistas de Albacete es la única precandidata que se postula a la Secretaría General de la provincia, se convertiría, así, en la primera mujer en ostentar dicho cargo.

Posteriormente tendrán que recorrer la provincia para conseguir los avales suficientes para convertirse en candidatos y/o candidatas de facto; y en caso de que existan más de una candidatura se producirá una votación previa a la celebración del XVII Congreso que tendrá lugar en Almansa.

Boj, todavía en funciones, considera “improbable” que vayan a concurrir varias candidaturas y descarta cualquier opción que no pase por una candidatura única: “el estado de salud de nuestra organización es magnífico. Mis compañeras y compañeros irán a una. No contemplo otra posibilidad. De hecho, que no me presente a la reelección se relaciona precisamente con la confianza que tengo en una generación de jóvenes que piden paso y en la que creo”.

Se cierra el ciclo natural de 4 años marcados por la pandemia sanitaria

Javier Boj está vinculado a su ciudad natal, Almansa, como concejal del grupo municipal socialista. Habiendo trabajo durante casi 6 años en el sector del calzado, puntero en la industrial local. Actualmente trabaja como profesor de comercio y marketing.

Tomó posesión como líder de las JSPAB en Elche de la Sierra, el 26 de febrero de 2018 y destaca “finalizar un mandato de forma natural, finalizados cuatro años. Mientras el PP convoca elecciones anticipadas y congresos extraordinarios, nosotros aportamos estabilidad a las instituciones, a las administraciones y a nuestra propia organización. La política precisa de seriedad y de certidumbre; ahora más que nunca. Es algo que PSOE y JJSS tenemos en el ADN: lo primero son las personas, nunca los intereses partidistas”.