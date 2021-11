'El juguete educativo' de Cruz Roja regresa un año más para conseguir juegos y juguetes para los más pequeños

La campaña ‘El juguete educativo’ de Cruz Roja Juventud vuelve a organizarse en toda la provincia para intentar recoger más de 400 juegos y juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos, para promover el juego saludable y enriquecedor. Estos juegos se entregarán a lo largo de los próximos meses a las familias de 300 niños y niñas en situación de vulnerabilidad, que no tienen garantizado su derecho al juego.

La campaña se lanzó de manera oficial el pasado 13 de noviembre. Todo ello con el objetivo de promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de trasmisión de valores en el contexto escolar y familiar. La crisis derivada de la situación sanitaria por la COVID-19 ha empeorado la situación de muchas familias atendidas por Cruz Roja, y por ello, esta campaña cobra aún más importancia en este contexto en el que se busca garantizar que estos niños, niñas y jóvenes no tengan dificultades para el acceso al juego.

¿Qué tipo de juguetes se pueden donar?

Para Cruz Roja, el derecho al juego es igual para todos los niños y niñas, al margen de la situación en el que se encuentren. Por ello, reivindica cada año que todos y todas tengan los mismos derechos. De esta manera, y a través del trabajo directo con las familias, niños y niñas; favorecemos la transmisión de valores y ponemos el foco en la importancia que tiene el juego en el desarrollo vital. A través de esta Campaña, reivindicamos la igualdad de oportunidades a la hora de disfrutar del juego. Es por ello que se mantiene activa durante todo el año para garantizar así sus derechos.

Además, se busca que sean juegos o juguetes no bélicos, no sexistas, y preferiblemente educativos que permitan adquirir conocimiento, desarrollar capacidades o habilidades y comportamientos; si fomentamos que la infancia utilice juguetes educativos estaremos favoreciendo valores como la creatividad, la tolerancia, la diversidad, el respeto o la igualdad”. Y dentro del compromiso de la Organización con el medio ambiente, no falta la sensibilidad sostenible, incentivando que la donación sea de aquellos fabricados a partir de materiales con menor impacto medioambiental.

Otras formas de donar

Además de la entrega de juguetes en los puntos de recogida habilitados en cada una de las localidades que cuentan con un punto de Cruz Roja, se puede colaborar con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz Roja, a través del teléfono 967219050 y mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE al 38088 (3 euros), que se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños y niñas de familias en dificultad social.

La entrega de juguetes

Una vez verificado que los productos cumplen las especificaciones, Cruz Roja Juventud los clasifica según la edad a la que van destinados y las habilidades que potencia, sociales, motrices, intelectuales… De esta manera, Cruz Roja genera un “almacén” con todos los productos y todas las localidades que pueden beneficiarse de las entregas.

Según las necesidades que haya que cubrir, las personas voluntarias reciben a las familias y se les hace una pequeña entrevista para conocer los gustos y necesidades individuales de cada menor para poder entregarles el juego o juguete que mejor se adecúe.

El voluntariado de Cruz Roja Juventud vela por el derecho de los niños y las niñas al descanso y al ocio, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, promoviendo la importancia del ocio y tiempo libre en la infancia.