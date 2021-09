Jornada temática de “En Bici sin Edad “para celebrar el Día de los Mayores

La Universidad de Castilla-La Mancha y la ONG En Bici Sin Edad Albacete organizan , en colaboración con el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, The Ageing Lab (Heriot-Watt University), Cykling Uden Alder (En Bici Sin Edad - Dinamarca), Cycling Without Age - Singapore (En Bici Sin Edad - Dinamarca), la banda de rock Carajillo, Grupo Coral Albacete II (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), Ingeteam y Merendero César, la jornada temática “En bici sin edad, un programa sociosanitario amable con los mayores”.

En Bici Sin Edad (Cycling Without Age) es una entidad sin ánimo de lucro, implantada en 52 países, que proporciona, gracias a un excelente equipo de personas voluntarias, paseos gratuitos en bicicleta para personas de edad y con discapacidad.

La iniciativa psicosocial de la delegación albacetense, en la segunda edición de los Premios Héroes Anónimos (Castilla-La Mancha Media, Fundación Soliss), resultó galardonada como la segunda mejor iniciativa social de Castilla-La Mancha. Las actividades programadas darán comienzo a las 10:00 horas en el hall de la facultad, con la exposición de los vehículos adaptados pertenecientes a la delegación albacetense de En Bici Sin Edad. A continuación, se celebrará un paseo en los característicos triciclos adaptados de En bici sin edad, con personas beneficiarias, procedentes de la Residencia de Mayores del Paseo de la Cuba y del Centro de Autonomía Personal (Ayuntamiento de Albacete), y pilotos a bordo, que incluirá una parada en la facultad (entre las 11:30 y las 12 del mediodía, hora aproximada), recibiendo un bonito homenaje musical a cargo de la rondalla del Centro de Mayores C/ Ávila de Albacete (Grupo Coral Albacete II).

Además, se celebrará una mesa redonda semipresencial, en las Salas Espejo de la facultad, donde estarán presentes la decana de la Facultad de Medicina de Albacete, Silvia Llorens; la vicedecana de Calidad, Divulgación y Cultura Científica de la Facultad de Medicina de Albacete, Mónica Muñoz; el coordinador de En Bici Sin Edad – Albacete, Óscar Garrido; el director y fundador de Cycling Without Age International Denmark EU, Ole Kassow; el director de estudios científicos sobre Cycling Without Age – Escocia Heriot-Watt University, The Ageing Lab, Edinburgh--, Alan J. Gow; la directora ejecutiva de Cycling Without – Singapur, Addie Elicano; la decana del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, María Dolores Gómez Castillo; y la piloto de En Bici Sin Edad – Albacete y fisioterapeuta del Hospital General de Almansa, Mª Mercedes Fajardo. El vicerrector de Ciencias de la de la Salud de la UCLM, Alino José Martínez Marcos, seguirá el workshop telemáticamente. Asimismo, desde el pasado lunes hasta el martes 5 de octubre, el hall de la facultad acoge la proyección de varios reportajes ilustrativos de la Iniciativa Cycling Without Age entre los que destaca el cortometraje "Finn", seleccionado en 2016 por los festivales de cine estadounidenses All Sports de Los Ángeles, New York City Short Documentary, Full Bloom o New Urbanism.