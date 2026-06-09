El Hospital Perpetuo Socorro avanza en la eficiencia energética y el respeto al medio ambiente

El Hospital Universitario del Perpetuo Socorro de Albacete, dependiente de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, avanza en la eficiencia energética y el respeto al medio ambiente. De hecho, la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, bajo la coordinación de la Dirección General de Cuidados y Calidad, accedió a finales del pasado año a la Certificación ISO 14001 por su Sistema de Gestión Medioambiental en el Hospital Universitario del Perpetuo Socorro. Una certificación que ha sido posible mediante una integración con el sistema de Gestión de Calidad ISO 9001.

Así se puso de manifiesto en el centro sanitario durante la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. El hall del Hospital acogió una jornada de actividades organizadas por la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente de la GAI de Albacete y técnicos del Servicio de Economía Circular y Agenda 2030 de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible. Al acto, titulado “Salud ambiental: cambio climático y soluciones”, asistió la delegada provincial de Sanidad, Juani García Vitoria, quien ha estado acompañada del gerente del Área Integrada de Albacete, Alberto Sansón, componentes del equipo de dirección y la jefa del Servicio de Economía Circular y Agenda 2030 de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, Carmela Ortega.Juani García Vitoria comentaba que “desde el Gobierno regional tenemos una apuesta clara por el medio ambiente, en concreto desde la Consejería de Sanidad trabajamos por el concepto de una sola salud y es que todo tiene que ver para cuidar la salud de las personas”. Y recordó también que “todo el mundo puede hacer algo para que esto sea diferente y con esa idea este año, poniendo en valor la colaboración administrativa, hemos querido hacer esta actividad para visibilizar un problema tan importante”.

Educadores ambientales

Durante toda la mañana, permaneció instalada una mesa informativa con la participación de dos educadores ambientales de Boj Forestal. Mediante diversos materiales, los profesionales han ofrecido las principales recomendaciones sobre el uso de las energías o el papel de la flora y la fauna del bosque como freno del cambio climático. Las actividades de sensibilización se completaron con diversos talleres relacionados con los objetivos de la Agenda 2030. Por su parte, la jefa del Servicio de Economía Circular y Agenda 2030 de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, Carmela Ortega, declaró que este año el lema del Día Mundial es “Por el clima, ya” y ha invitado a “tomar acción que ayude a prevenir la emergencia climática global”. Por último, Ortega ha destacado la importante labor que desempeña el Centro Provincial de Educación Ambiental (CPEA) y ha dicho, respecto al Hospital Universitario del Perpetuo Socorro, que “es estupendo que en un sitio donde se cuidan personas no nos olvidemos de c