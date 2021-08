El Gobierno regional pone a disposición del Ejecutivo sus recursos para dar la “mejor respuesta” a la situación que vive Afganistán

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha enviado una carta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la que pone a disposición del Ejecutivo de la nación los recursos de la Comunidad Autónoma que considere de utilidad para dar “la mejor de las respuestas al conflicto que se vive hoy en Afganistán”.

Así consta en la misiva en la que el jefe del Ejecutivo regional recoge la preocupación de toda la comunidad internacional por la situación que está viviendo este país y “en particular, y de manera muy especial, por la de las mujeres y niñas afganas que, con la toma del poder por parte del régimen Talibán, ven como peligran sus derechos y libertades”.

La carta explica que las actuales circunstancias son “para muchas mujeres y niñas una cuestión de vida o muerte, ya sea porque han cursado estudios, porque trabajan fuera de casa o porque han colaborado con las fuerzas internacionales en la construcción de un Estado Democrático ya desaparecido”, por lo que se encuentran en una posición de “vulnerabilidad extrema y, de hecho, hoy ser mujer en dicho país es un peligro para la integridad física y moral de millones de mujeres”.

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha ratificado esta preocupación explicando que, con la llegada de los talibanes al poder, la situación para cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas es extremadamente grave y delicada, pero especialmente para las mujeres y las niñas.

Y es que tal como ha denunciado la responsable de Igualdad, “ahora mismo ya han perdido su identidad y su libertad, están obligadas a ir en burka, no pueden enseñar un tobillo, no pueden vestir de colores, no pueden cantar, no pueden reír en voz alta, no pueden ir al médico, no pueden trabajar, no pueden estudiar, no pueden subir en autobús…, no pueden hacer nada, incluso las ventanas de sus casas tienen que estar tapadas para que no se les vea desde la calle”. Por todo ello, ha indicado la portavoz del Gobierno, “entendemos que estamos en la obligación política y moral de articular algún tipo de respuesta”.

La consejera ha manifestado que el Gobierno de Emiliano García-Page es consciente de que se trata de un problema de “enorme envergadura que un Estado por sí solo es muy difícil que pueda afrontar y que necesitaría de una respuesta internacional coordinada. En cualquier caso, nos hemos querido poner a disposición del Gobierno de España para que cuente con los recursos de Castilla-La Mancha porque entendemos que la lealtad institucional y la humanidad desde la política es irrenunciable”.

Para finalizar, el Ejecutivo autonómico ha alabado el esfuerzo del Gobierno de España para lograr el respeto absoluto de los derechos humanos y las libertades de este país.