El Festival Antorchas 2024 se celebrará del 20 al 22 de junio de 2024

El Antorchas 2024 agotaba sus 1.000 ‘Abonos Enigma’ en solo 24 horas tras su salida a la venta, y se ampliaba en 500 más que también se han agotado. Pero, ya se pueden el resto de abonos de la III edición del Festival Antorchas que no incluyen la gastroexperience.

El Festival Antorchas 2024 descubre su primer avance de cartel, contando en su tercera edición, que se celebrará del 20 al 22 de junio de 2024 en el Recinto Ferial, con los conciertos de bandas como como Vetusta Morla, Amaral, Dorian, La Casa Azul y Rayden, entre otros, situando de este modo a nuestra ciudad en el mapa del mejor "festivaleo" nacional.

Vetusta Morla, Amaral, Dorian, La Casa Azul y Rayden se sitúan en lo más alto de su line-up, y estarán acompañados de otras bandas y artistas nacionales e internacionales como Ciudad Jara, Delaporte, Inmaculate Fools, Niña Polaca, Jacobo Serra, Señor Aliaga o We Are Not Djs, a falta de nuevas confirmaciones.

Una apuesta por el pop, rock, punk y la mejor electrónica desde su vertiente más indie, divertida y variopinta.

Próximamente también se hará público los chefs y las gastroexperiences que formarán parte de Antorchas 2024.