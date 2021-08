La Diputación de Albacete trabaja en la Convocatoria de Ayudas para que los Ayuntamientos refuercen la limpieza de CEIPs y CRAs

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha avanzado que desde el Equipo de Gobierno de la institución se está trabajando en articular todos los mecanismos necesarios para hacer posible que, con el apoyo económico de la Casa Provincial, “este próximo curso escolar 2021/22 vuelva a comenzar bajo las mayores condiciones de seguridad sanitaria posibles para alumnado y docentes”.

Así lo ha afirmado a las puertas del Centro de Educación Infantil y Primaria Purificación Escribano de La Roda, durante la visita que ha realizado este jueves a la localidad acompañado por su alcalde (y vicepresidente del área educativa en la Diputación), Juanra Amores, el vicepresidente encargado del ámbito económico, Fran Valera, y la Jefa de Estudios del centro, Natividad García.

“Nuestra intención es la reeditar la Convocatoria de Ayudas a Ayuntamientos para el refuerzo de la limpieza en Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria y Colegios Rurales Agrupados para que, como hicimos el año pasado, de cara al primer trimestre de este próximo curso escolar los Consistorios puedan contar con este apoyo que, tal y como a lo largo de estos meses muchos alcaldes y alcaldesas nos han transmitido en primera persona, tanto les ha ayudado a afrontar esta situación excepcional sobrevenida a raíz de la pandemia, con la necesidad de aumentar los esfuerzos que realizaban en su labor de mantenimiento habitual de los Centros Educativos que hay en sus respectivos territorios”, ha señalado.

Ésta sería la tercera edición de la Convocatoria que pondría en marcha el Equipo de Gobierno Provincial para reforzar la limpieza de CEIPs y CRAs en horario lectivo

Como ha recopilado el propio presidente provincial, para este pasado curso 2020/21, el Equipo de Gobierno de la Diputación articuló dos ediciones de esa Convocatoria de nueva creación para sumar recursos a la lucha contra la COVID-19, también desde las aulas, llegando a los más de 26.500 alumnos y alumnas de las más de 1.450 unidades educativas de los 111 Centros Educativos Púbicos (entre CEIPs y CRA’s) que hay en la provincia de Albacete.

La primera de dichas Convocatorias, dotada con 350.000 €, fue con cargo al Presupuesto Provincial de 2020 y se destinó a afrontar los gastos derivados del refuerzo de la limpieza de Centros en horario lectivo durante el primer trimestre de dicho curso. Una línea a la que, como ha concretado Cabañero, se sumaron 67 Ayuntamientos.

La segunda edición, dotada con 525.000 €, se articuló ya con cargo al presupuesto de este año en vigor con el objetivo de completar el segundo y el tercer trimestre del curso escolar, acogiéndose a ella 70 Consistorios y la Entidad Local Menor de Aguas Nuevas.

“En suma, prácticamente 900.000 € a disposición del que era y es nuestro gran objetivo: el de estar, más que nunca, al lado de los Ayuntamientos, asistiéndoles y apoyándoles en cuanto podamos; en este caso, haciendo frente a un ‘gasto extra’ que debían asumir al ser preciso, por la pandemia, que reforzaran esa competencia que tienen de mantener la limpieza de los coles, salvaguardando al máximo que nuestros niños y niñas (y el profesorado que día a día vela por su educación) hayan tenido (como así ha sido) un entorno adecuado y seguro, fruto de esta colaboración que nos enorgullece”, ha explicado el máximo dirigente provincial.

Cabañero: “Los datos sanitarios avalan que esta colaboración funcionó, y la Diputación quiere seguir al lado de los Ayuntamientos en este sentido, contribuyendo a que las aulas de la provincia sean un lugar seguro”

Así, Santi Cabañero ha señalado que, “si bien el proceso de vacunación avanza y (gracias al esfuerzo de mucha gente) el panorama se va tornando distinto al que se avistaba el año pasado por estas fechas, es un hecho que el virus no ha desaparecido y, vista la buena acogida de esta medida y lo que (nos consta) ha significado a lo largo de los meses, no sólo para las alcaldesas y los alcaldes y el día a día de su gestión municipal, sino también (y no es menos importante) de cara a la necesaria tranquilidad de los padres y madres y de los propios protagonistas de la Comunidad Educativa, estamos trabajando en la forma de ampliar esta línea en el presupuesto vigente para arrancar el nuevo curso”.

El objetivo (y en ello viene trabajando el equipo económico liderado por Fran Valera), es llevar al Pleno Provincial una nueva Modificación de Créditos que, al aprobarse, permitirá dotar con otros 325.000 € la que sería la tercera de estas Convocatorias para abarcar el trimestre escolar que se va a desarrollar con cargo al presupuesto de su año natural; todo ello con el propósito avanzado por Cabañero de, de cara a la elaboración del borrador del próximo Presupuesto, incluir lo que corresponda para completar el curso, como ha sucedido en el inmediatamente anterior.

“Los datos sanitarios (que son los más nos importan) avalan que esta colaboración funcionó y que, gracias a la implicación inestimable de las familias, del propio alumnado y del profesorado, los Centros Educativos fueron noticia (más allá de mascarillas y de distancias) porque resultaron lugares seguros (aun siendo puntos donde, jornada a jornada, se reunían personas de distintos núcleos familiares y distintas zonas)” ha analizado, añadiendo que también han avalado el éxito que lleva al Equipo de Gobierno a reeditar esta medida los datos de aceptación que ésta ha tenido.

“Prácticamente todos los Ayuntamientos que disponen en sus localidades de Centros Educativos públicos, se han beneficiado de esta línea y, sabedores de que las circunstancias han sido complicadas (y lo siguen siendo, aunque cada vez menos), la Diputación quiere seguir a su lado porque, como decíamos, decimos y diremos: además de en lo urgente (que es la respuesta a la pandemia en lo que seguridad sanitaria y a salud se refiere), nuestro objetivo es estar junto a los Consistorios y a la población en lo que no es menos importante: la reactivación socio-económica y la generación y potenciación de oportunidades que vertebren el territorio y reduzcan desigualdades”, ha subrayado.

Importantes cuantías para los Ayuntamientos en función del número de Centros Escolares Públicos con los que cuenta cada localidad

Tal y como han recordado los dirigentes provinciales (y como, en su calidad de alcalde, ha aseverado Juanra Amores) se trata de una Convocatoria económicamente importante para los Ayuntamientos, llegando a ellos de manera igualitaria y sin ningún tipo de distinción, en proporción al número de CEIPs y CRAs que tengan en su localidad.

Así, el edil rodense ha descrito la aportación provincial como “fundamental” para los Ayuntamientos debido a que el mantenimiento del servicio de limpieza es competencia municipal. “Estoy convencido de que para las localidades más pequeñas ha debido ser vital porque no hubieran podido hacerse cargo de esos gastos extraordinarios si no es por la ayuda de Diputación”, comentaba Amores que se ha felicitado por la voluntad del Equipo de Gobierno Provincial de reeditar estas ayudas.

Una aportación, ha destacado, que también ha servido para impulsar la contratación de limpiadores y limpiadoras. “En nuestro caso, en el caso de La Roda, tenemos cuatro colegios y han sido cuatro las personas que encontraron un trabajo para mantener un espacio seguro gracias a una ayuda provincial de 25.000€”, ha remarcado subrayando asimismo que esta cuantía ha venido a contribuir a que los centros educativos fueran espacios seguros donde no ha habido prácticamente contagios, y a garantizar el derecho a la Educación de los niños y las niñas.

Como ejemplos, durante el pasado curso 2020/21, la Diputación destinó al Ayuntamiento de La Roda más de 25.000 € dentro de estas líneas; unos 208.000 al Consistorio de la ciudad de Albacete; al de Almansa, casi 40.000 €; unos 43.000 € al de Hellín y algo más de 40.000 € al del Villarrobledo.

“Fondos que, además de reforzar las medidas de seguridad en los colegios, han contribuido (y no es algo menor) a crear puestos de trabajo, porque estas ayudas son para ampliar la limpieza en horario lectivo de los Centros, con lo que ha sido necesario incorporar personal o ampliar las jornadas de quienes lo vinieran desarrollando”, ha señalado el presidente.

Santi Cabañero ha insistido en que la disposición del Equipo de Gobierno de la Diputación es la que ha sido desde el primer minuto desde que comenzase la pandemia: “la de sumar, la de ayudar, la de construir y la de contribuir a resolver situaciones que, en su mayoría, eran sobrevenidas para todo el mundo, y más allá de quién tenga o no las competencias… Y, sin dejar ese objetivo, nos proponemos continuar este camino pensando en los Ayuntamientos y en la ciudadanía de cada lugar de la provincia, conforme nos permitan las circunstancias en cada momento, buscando soluciones y fórmulas para seguir esa senda de dónde nos sea posible”.

Si bien llegado el momento, se comunicarán los detalles formales de la futura Convocatoria, Cabañero ha avanzado que se trabaja para que sea en los mismos términos que la que la institución puso en marcha para el primer trimestre del curso anterior: por tanto, serían ayudas a Ayuntamientos de unos 2.500 € por cada Centro Escolar Público que haya en su municipio, aumentando las subvenciones en 1.000 € en el caso de las localidades cuyo alumnado reciba Educación en aulas de Centros Rurales Agrupados, apostando por encima de todo por la igualdad de oportunidades y teniendo en cuenta la ruralidad y la dispersión territorial.